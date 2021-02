Terraria : Google supprime son compte, le développeur annule la version Stadia

Sorti à l'origine en 2011, Terraria est aujourd'hui l'un des jeux bac à sable les plus populaires, souvent présenté comme « Minecraft en 2D » et qui comptait déjà 30 millions de copies vendues l'année dernière. Le titre de Re-Logic est disponible sur un tas de plateformes (PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, 3DS, Wii U, Switch, iOS et Android), et le studio préparait visiblement une version pour Stadia... qui ne sortira jamais.

Andrew Spinks, l'un des deux développeurs de Terraria, explique sur Twitter qu'il n'a plus accès à son compte Google depuis trois semaines. Adieu les jeux du Google Play Store, les films achetés, son compte YouTube, sa boîte e-mail, il a tout perdu, son compte ayant été désactivé sans raison, d'après lui. Pire, Google n'a jamais coopéré pour l'aider à retrouver son compte, alors il a décidé d'agir :

Je n'ai absolument rien fait pour enfreindre vos conditions d'utilisation, je ne peux donc pas prendre cela autrement qu'une décision de votre part de couper les ponts. Considérez-les comme coupés. Terraria est annulé sur Google Stadia. Mon entreprise ne prendra plus en charge aucune de vos plateformes à l'avenir.

C'est encore un coup dur pour Stadia, qui a récemment annoncé qu'il arrêtait de développer des jeux first party. Mais si même les développeurs tiers se mettent Google à dos, les joueurs ne vont pas avoir grand-chose à se mettre sous la dent... Terraria est tout de même disponible sur d'autres plateformes, il est vendu 17,99 € sur Amazon.