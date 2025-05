Palworld : la mise à jour Tides of Terraria se dévoile avec de premiers visuels

En attendant de découvrir si oui ou non Pal♡world! ~More Than Just Pals~ est véritablement bien plus qu'une blague récurrente du 1er avril, Palworld continue évidemment d'être soutenu par Pocketpair. Fort de plus de 32 millions de joueurs depuis son lancement début 2024 en Accès Anticipé, il a accueilli en mars sa Crossplay Update et plus récemment un patch retirant la possibilité d'effectuer un vol plané à l'aide d'un Pal, la faute à Nintendo et The Pokémon Company qui ne veulent pas que quiconque empiète trop sur leur lucrative licence. Désormais, c'est la prochaine grosse mise à jour qui fait parler d'elle et qui avait déjà été teasée en fin d'année.

Oui, la collaboration avec Terraria ne se limitera visiblement pas à quelques éléments tirés du jeu de Re-Logic comme l'épée Meowmere. Palworld: Tides of Terraria a donc été annoncé par le studio, visuels à l'appui. Cette version 0.6 est décrite de la façon suivante :

Le monde de Terraria entre en collision avec Palworld ! Attrapez, entraînez, combattez et travaillez avec les monstres de Terraria, comme avec les Pals... ? Une mise à jour majeure pour les fans de Palworld et de Terraria ! En plus du contenu collaboratif, du nouveau contenu sera ajouté, notamment de nouveaux Pals et de nouvelles îles. Le contenu de la mise à jour sera annoncé sur les réseaux sociaux officiels de Palworld au cours des prochaines semaines, alors suivez-nous !

Ces nouveautés sont prévues pour cet été et il ne serait pas surprenant qu'une bande-annonce soit diffusée dans le cadre du Summer Game Fest comme l'an dernier.

Si vous souhaitez vous procurer Palworld, il est actuellement vendu 21,74 € sur Steam, 28,99 € sur le PlayStation Store et 29,99 € via le Microsoft Store, en plus d'être présent dans le Game Pass. Vous pouvez vous abonner au PC/Xbox Game Pass Ultimate à partir de 17,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.

