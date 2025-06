Palworld : la mise à jour Tides of Terraria est disponible avec de nombreuses nouveautés en dehors de la collaboration

Terraria débarque chez les Pals





Après pas loin de sept mois d'attente, la collaboration entre Palworld et Terraria vient finalement de faire ses débuts dans le jeu de Pocketpair (en mettant de côté la disponibilité de l'épée Meowmere dès fin décembre). La mise à jour Tides of Terraria avait été teasée en mai, ce qui avait été suivi la semaine dernière par la diffusion d'une sympathique bande-annonce animée mêlant les deux univers. Mais comment tout cela se traduit-il en jeu ? Eh bien, la réponse nous est apportée au travers d'un trailer de gameplay proposant un tour d'horizon des nouveautés, qui ne se limitent pas au titre de Re-Logic.

Cette version 0.6.0 (lire le changelog) introduit donc un donjon avec des ennemis issus de Terraria, où il faut collecter des matériaux dans le but de crafter de l'équipement venu de cet autre monde (6 armes et 7 pièces d'armure). Le Seigneur de la lune fait lui office de boss de Raid. Et ce n'est là que le sommet de l'iceberg !

De nombreuses autres nouveautés dans Palworld





Pour commencer, notons la possibilité de pêcher des Pals et récupérer des ressources en pleine mer sur leur dos une fois une canne fabriquée. Oui, ils peuvent nager ! Cela s'accompagne de trois îles aux biomes variés proposant un environnement tropical, un autre gelé et enfin un dernier où viennent s'échouer les navires. Évidemment, ils abritent chacun de nouvelles créatures. De plus, un système de mission a été intégré, demandant d'aider les résidents des îles Palpagos. Mieux encore, Zoe dispose de ses propres quêtes permettant de la recruter en tant qu'alliée !

Une mécanique de confiance entre nous et nos Pals permet quant à elle d'améliorer leurs statistiques au fil du temps passé avec eux. Plus étonnant et alors que Pocketpair avait annoncé Pal♡world! ~More Than Just Pals~, ces derniers peuvent désormais dormir avec nous. Assurément, cela ne va absolument pas donner lieu à des dérives de la part de certains joueurs... Le niveau de joueur peut désormais grimper jusqu'à 65, des cartes au trésor servent à dénicher de belles récompenses, il est possible de s'élever dans les airs en sautant grâce à des turbulences, et des armes et objets inédits ont été ajoutés.

Côté constructions, les ennemis sont dorénavant capables de bâtir des bases, dont les plans sont à récupérer en les attaquant. Notre petite colonie est elle plus large et vivante, tandis que des bâtiments supplémentaires peuvent y être installés. L'Arène accueille de son côté un défi solo nous faisant combattre de redoutables adversaires venus de tout Palpagos, ainsi qu'un mode spectateur en multijoueur. Les Pals disposent de nouvelles compétences et trois skins liées aux résultats du vote de popularité du 1er anniversaire ont été offertes.

Les joueurs PS5 seront eux ravis d'apprendre que des serveurs dédiés sont désormais disponibles. Enfin, tout un tas d'ajustements et équilibrages ont été effectués, et de nombreux Succès / Trophées ajoutés.

Si vous souhaitez vous procurer Palworld, il est actuellement vendu 21,74 € sur Steam et le PlayStation Store, et 22,49 € via le Microsoft Store, en plus d'être présent dans le Game Pass. Vous pouvez vous abonner au PC/Xbox Game Pass Ultimate à partir de 17,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.