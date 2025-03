Pal♡world! ~More Than Just Pals~ : le dating sim de Pocketpair existe vraiment, haut les cœurs !

Le succès de Palworld n'est plus à prouver, lui qui a vu défiler plus de 32 millions de joueurs pour sa première année de vie, alors même qu'il est toujours en Accès Anticipé. Pocketpair avait présenté en janvier dernier ses plans pour le jeu, dont du cross-play en coopération. Plus tôt dans le mois, la Crossplay Update a été annoncée et la version 0.5.0 est donc parue dans la foulée, le 19 mars. Elle a également introduit une Boîte à Pal globale permettant de les transférer entre les mondes, avec un nouveau système de stockage proposant dix fois la capacité auparavant allouée et accessible par les membres de notre guilde. Un système d'équipement d'armure cosmétique n'affectant pas les statistiques, un mode Photo et une fonction servant à combiner les plans de raretés inférieurs pour en créer de meilleurs ont aussi été implémentés. Les joueurs sur Mac ont de leur côté eu droit à des serveurs dédiés. Vous pouvez retrouver une bande-annonce ci-dessous, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse véritablement à présent.

L'an dernier, Pocketpair avait conçu une amusante vidéo pour le 1er avril, qui avait servi à introduire Pal♡world! ~More Than Just Pals~, un dating sim avec les personnages humains et les Pals prenant place en milieu scolaire. Dans celle-ci, la sortie était alors annoncée pour un an plus tard. Avant même que la date fatidique n'arrive au Japon, le studio a diffusé dans la journée une deuxième bande-annonce se terminant par la mention « en développement ». Pour lui donner encore plus de crédibilité, une page Steam a été créée, servant notamment à présenter les personnages. Un concours pour remporter deux oreillers ô combien douteux a même été lancé et prendra fin le 14 avril.

Palworld sort une simulation de rencontres ? Vous, le protagoniste, vous vous inscrivez comme élève transféré à la prestigieuse Académie Privée de Palagos. Vous rencontrerez des amis uniques (des Pals) et profiterez de la vie scolaire à travers l'amitié et l'amour. À vous de choisir si vous souhaitez rester ami avec vos Pals, développer une relation amoureuse avec eux, ou même les démembrer et les manger. Personnages Katress - Une élève transférée aux pouvoirs mystérieux. Elle a aussi un côté mignon, mais devient un peu jalouse lorsque vous discutez avec d'autres élèves.

Clairement, difficile de savoir où s'arrête la blague cette fois et ce ne serait pas la première fois qu'une farce devient un véritable projet vidéoludique. S'il aboutit, cela va clairement faire parler compte tenu de son approche. Behaviour Interactive avait déjà fait pareil avec Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim, alors pourquoi pas après tout.

Si vous souhaitez vous procurer Palworld, il est vendu 28,99 € sur Steam et le PlayStation Store, ou 22,49 € via le Microsoft Store en promotion, en plus d'être présent dans le Game Pass. Vous pouvez toujours vous abonner au PC/Xbox Game Pass Ultimate à partir de 14,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.