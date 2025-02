Palworld : plus d'un an après son lancement, un chiffre énorme divulgué par Pocketpair

Le mois dernier, Pocketpair célébrait le premier anniversaire du lancement en Accès Anticipé de Palworld, son jeu d'action-aventure et de survie avec des créatures à capturer, avec plusieurs promesses de futurs ajouts. Véritable phénomène à son lancement, il avait rapidement cumulé pas moins de 19 millions de joueurs à travers le monde. Pour autant, cela ne reflétait pas le nombre de ventes, puisqu'il est accessible via le Game Pass. Depuis, deux grosses vagues d'ajouts ont notamment été déployées, à savoir Sakurajima et Feybreak. Sans surprise, la communauté a bien grandi et le studio a fait le point ce mercredi.

Ce sont donc désormais plus de 32 millions de joueurs qui ont lancé une partie de Palworld, que ce soit sur PC (Steam), Xbox One et Xbox Series X|S, via le Game Pass ou sur PS5. Peu de jeux peuvent se targuer d'un tel succès et ce n'est clairement pas terminé puisqu'une version à destination des mobiles est en développement, un marché qui pourrait le propulser vers des sommets encore plus élevés. Bref, la création de Palworld Entertainment n'était clairement pas une mauvaise idée avec un tel potentiel.

Au passage, un patch pour la version 0.4.15 a été déployé ces dernières heures, corrigeant surtout quelques soucis et incluant une refonte du niveau des Pals rencontrés au fil de la progression dans les régions du jeu.

Si vous souhaitez vous procurer Palworld, il est vendu 28,99 € sur Steam et le PlayStation Store, ou 29,99 € via le Microsoft Store, en plus d'être présent dans le Game Pass. Vous pouvez toujours vous abonner au PC/Xbox Game Pass Ultimate à partir de 14,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.

