Terraria : la toute dernière mise à jour du jeu sort aujourd'hui

Terraria a beau être un vieux de la vieille, il bénéficie toujours, neuf ans après sa sortie, d’une réputation incroyable (97 % d’avis positifs sur Steam tout de même) auprès d’une communauté qui compte plus de 30 millions de joueurs. Et si l’âge d’or de ce jeu d’aventure à la dimension sandbox est derrière lui, Re-Logic semblait au petit soin pour faire durer le plaisir encore quelques années.

L’heure de tirer sa révérence a cela dit bel et bien sonné. La mise à jour The Journey’s End ressemblait déjà à un adieu, mais c’est ce patch 1.4.1 beaucoup plus anodin qui marque la fin du support de Terraria. Son contenu est quant à lui assez limité. Un PNJ débarque à cette occasion ainsi que de nouveaux objets, succès, des corrections de bugs et une petite couche d’équilibrage.

C’est donc aujourd’hui que débarquent toutes ces nouveautés. Si vous avez raté le coche en 2011, vous pouvez toujours vous procurer la version Switch du jeu disponible sur Amazon à 24,99 €.