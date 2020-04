Terraria : 30 millions de jeux écoulés et un patch 1.3.5 disponible sur PS4 et Xbox One

La team Re-Logic a annoncé il y a peu que son « Minecraft en 2D », Terraria, a été vendu à plus de 30 millions d’exemplaires, sur toutes les plateformes depuis son lancement en 2011. Avec plus de précision, 14 millions d’exemplaires ont été écoulés sur PC, 8,7 millions sur appareils mobiles et un peu plus de 7,6 millions sur consoles.

La firme a stipulé :

Avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, l’aventure Terraria est aujourd’hui plus excitante que jamais. Terraria propose aux joueurs des possibilités infinies et de nombreux secrets à découvrir. Pour accompagner les nouveaux joueurs comme les aventuriers aguerris, 505 Games donne de nombreux conseils utiles dans son guide vidéo « Deux nuits à Terraria » (disponible ci-dessus, NDLR). Que vous jouiez en solo ou en ligne avec des amis, cette vidéo sera d’une aide précieuse pour débuter ou se replonger efficacement dans le jeu. Avec près de 4 000 objets à fabriquer ou à trouver et des mondes regorgeant de mystères à découvrir, ces deux premières nuits à Terraria ne sont qu'un début !

En outre, une mise à jour 1.3.5 pour les joueurs sur PS4 et Xbox One a été diffusée.

Le jeu d’aventure bac à sable de Re-Logic ouvre un nouveau chapitre pour les joueurs PlayStation 4 et Xbox One avec une mise à jour gratuite disponible dès maintenant ! Cette dernière propose de nouveaux meubles ainsi que des ensembles d’armures inédits. Cela représente également une étape majeure pour les Terrariens sur PlayStation 4 et Xbox One qui, pour la première fois, peuvent profiter d’une expérience égale aux joueurs PC.

Pour finir, quelques images de ces nouveautés ont été partagées pour titiller, et sont visibles en page deux de cet article.