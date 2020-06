Mafia II: Definitive Edition, une mise à jour 1.02 de 6 Go qui corrige des bugs gênants, un autre patch disponible pour Mafia III

Mafia II: Definitive Edition ne nous a pas totalement convaincus, comme vous avez pu le lire dans notre test. La remastérisation manque de profondeur et ne parvient pas à outrepasser les vieilleries du jeu de mafieux, ce à quoi il faut ajouter de nouveaux défauts techniques des plus désagréables. 2K Games a cependant entendu sa communauté, et vient d'en corriger quelques-uns avec un patch.

Une mise à jour 1.02, lourde de 6,01 Go sur PS4, supprime des bugs liés au son ou à l'affichage, améliore les performances sur PlayStation 4, et enlève des soucis de Trophées et de sauvegarde sur Steam.

MAFIA II: DEFINITIVE EDITION Correction d'un problème qui nous a été rapporté où l'icône du compte 2K restait parfois figée à l'écran

[PC] Correction d'un problème qui nous a été rapporté où les sauvegardes des versions classiques refusaient parfois de fonctionner sur Steam

[PS4] Amélioration des performances de jeu sur les consoles PlayStation 4

[PS4] Correction d'un problème qui nous a été rapporté où le trophée « Le gardien de la paix » pouvait ne pas se déverrouiller sur PS4

Correction des problèmes qui nous ont été rapportés concernant la partie sonore du jeu

Correction des problèmes qui nous ont été rapportés concernant le gameplay

L'équipe de développement en profite pour apporter un petit coup de jeune à Mafia III: Definitive Edition, qui n'avait pourtant pas eu droit à de changement technique particulier dans le cadre de l'initiative Mafia Trilogy.

MAFIA III: DEFINITIVE EDITION De nouvelles améliorations graphiques ont été intégrées sur les consoles PS4 Pro et Xbox One X

Corrections de bugs divers

Espérons désormais que Mafia: Definitive Edition, remake du jeu de 2002, arrive lui à sortir sans trop d'accrocs techniques cet été.