Mafia II: Definitive Edition, un trailer en fuite et une comparaison avec l'original en vidéo

Officiellement, 2K Games n'a encore parlé que d'un projet Mafia: Trilogy sur PC, PS4 et Xbox One, qui sera pleinement révélé mardi prochain. Le Microsoft Store s'est cependant chargé de nous en dire plus, en imageant et détaillant Mafia: Definitive Edition et Mafia II: Definitive Edition.

Si le premier est un remake complet de Mafia: The City of Lost Heaven, paru en 2002, le second est un « simple » remaster du titre de 2010. Et si vous voulez en voir plus sur ce Mafia II: Definitive Edition, une première bande-annonce a aussi fuité via la boutique en ligne de la Xbox One et des PC. La qualité n'est pas optimale, mais il va falloir se contenter de ça jusqu'à la semaine prochaine.

Fait insolite, Hangar 13 s'est amusé à reproduire la mise en scène d'un trailer du Mafia II original, presque au plan. Nous avons donc là une bonne manière de comparer l'évolution graphique même si, une fois encore, la résolution de la vidéo en fuite n'est pas parfaite.

Si les informations affichées par le Microsoft Store étaient bonnes, la sortie de Mafia II: Definitive Edition pourrait survenir dès ce mardi 19 mai 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.