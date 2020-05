Mafia: Trilogy confirmé sur PC, PS4 et Xbox One !

La rumeur traînait depuis quelque temps autour de « Definitive Edition » de Mafia II et Mafia III. Si la porte n'est pas totalement fermée à des sorties indépendantes de versions améliorées de ces deux épisodes, ce n'est pas exactement ce qui a été officialisé aujourd'hui.

Après quelques jours de teasing, 2K Games vient de confirmer l'arrivée de Mafia: Trilogy avec un simple teaser. L'éditeur n'en dit que très peu pour le moment, mais nous donne rendez-vous le mardi 19 mai à 18h00 sur le site officiel pour les présentations en bonnes et dues formes, certainement avec une bande-annonce plus longue. Nous pouvons tout de même voir Vito Scaletta avec un visage plus pimpant que jamais.

La vidéo confirme tout de même que le projet est à destination des PS4, Xbox One et PC via Steam et l'Epic Games Store, et qu'il est développé par Hangar 13, l'équipe derrière Mafia III. Pour ce qui est du contenu, le titre est plutôt clair : nous devrions avoir droit à des remastérisations de Mafia et Mafia II, accompagnées par la même occasion du Mafia III de 2016. Nous ne savons en revanche pas encore si ce dernier épisode bénéficiera de bonus ou mise à jour particulière.