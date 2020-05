Mafia et Mafia II: Definitive Edition s'offrent déjà des dates de sortie, avec de premiers visuels somptueux et photoréalistes pour le remake

Après quelques jours de teasing sur les réseaux sociaux, 2K Games a dévoilé Mafia: Trilogy à destination des PS4, Xbox One et PC. Si le premier teaser ne nous montre que Vito Scaletta et Lincoln Clay, nous avions toutefois rendez-vous la semaine prochaine, le 19 mai, pour en découvrir davantage. Sauf qu'il ne faudra finalement pas attendre plus longtemps, car le site officiel de Microsoft a une fois de plus vendu la mèche concernant les deux nouvelles versions incluses dans cette compilation et développées par Hangar 13, Mafia: Definitive Edition et Mafia II: Definitive Edition.

Déjà, nous avons la confirmation d'un lancement séparé de ces deux premiers épisodes, avec tout autant de dates de sortie. Si les informations ne sont pas erronées, Mafia II: Definitive Edition sortira dans la foulée de la présentation le 19 mai et pèsera tout de même 43,79 Go. Les visuels que vous pouvez retrouver en page suivante témoignent du changement de plateforme et de la remastérisation subie, avec un lifting en 4K Ultra HD sur One X, mais n'ont pas forcément de quoi nous faire décrocher la mâchoire, contrairement au premier volet.

Ce dernier, paru à l'origine sur PS2, Xbox et PC au début des années 2000 a été entièrement refait si nous en croyons la description, ce que confirment les quelques screenshots associés. Entre les textures, reflets et effets de lumière, le photoréalisme s'invitera dans l'aventure de Tommy Angelo, qui sera étendue, avec un gameplay forcément mis aux normes actuelles et une bande-son originale. D'ailleurs, les possesseurs de ce jeu débloqueront la tenue de Tommy et son taxi dans Mafia II et III. En revanche, il faudra se montrer un peu plus patient, car la date de sortie indiquée pour Mafia: Definitive Edition est le 27 août 2020. Quant à la taille stipulée, n'y faites pas attention, nous doutons fort que 100,84 Mo suffisent à un tel remake !

Bref, vivement la semaine prochaine pour obtenir tous les détails manquant.