Mafia: Trilogy, du gameplay de Mafia II: Definitive Edition et un trailer de Mafia III en fuite

2K Games n'aura décidément pas du tout réussi à gérer la promotion de son projet Mafia: Trilogy. Il sera officiellement présenté cet après-midi, mais des fuites nous ont déjà tout dit du bundle.

Il donnera accès à Mafia: Definitive Edition, un remake complet attendu pour août, mais aussi Mafia II: Definitive Edition, un remaster de sortie dès ce 19 mai, et Mafia III: Definitive Edition, une simple version renommée de l'Édition Deluxe avec le jeu de base et ses DLC sans amélioration particulière. D'ailleurs, une bande-annonce de ce troisième épisode vient de fuiter, et elle ne montre rien de spécial par rapport à l'expérience que nous connaissons.

Plus intéressant, suite à la sortie anticipée de Mafia II: DE sur le PlayStation Store australien, des joueurs ont pu télécharger le jeu complet et y jouer avant l'heure. Si vous voulez de nouveau voir à quoi ressemble la remastérisation sur PS4, vous avez donc le choix sur YouTube, comme avec la vidéo de gameplay ci-dessous.



Mafia II: Definitive Edition et Mafia III: Definitive Edition seront normalement téléchargeables en France dès l'annonce de 2K Games à 18h00.