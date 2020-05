Mafia: Trilogy, des détails sur le bundle et Mafia III: Definitive Edition en fuite

Ce n'est officiellement que demain que 2K Games introduira son projet Mafia: Trilogy, mais Internet a déjà un peu gâché la surprise en révélant avant l'heure Mafia: Definitive Edition et Mafia II: Definitive Edition, respectivement remake et remaster des originaux.



Il ne faudra décidément pas attendre mardi pour tout savoir du projet, car le PlayStation Store australien propose déjà d'acheter une partie de l'expérience. Mafia II: Definitive Edition sera donc bien disponible ce 19 mai sur toutes les plateformes, avec toute l'histoire de base et les DLC remastérisés. Son achat débloquera la veste en cuir et la voiture de Vito dans Mafia: Definitive Edition et Mafia III: Definitive Edition.

D'ailleurs, Mafia III: Definitive Edition sort aussi ce 19 mai, mais son contenu est plus trouble : il n'est fait aucune mention d'une éventuelle remastérisation, et ses DLC seront visiblement téléchargeables « gratuitement séparément ». À priori, il ne s'agira de rien de plus qu'une Édition Deluxe à prix réduit. Là encore, si vous achetez cet épisode, vous obtiendrez la veste militaire et la voiture de Lincoln pour les deux autres itérations.

Mafia: Definitive Edition, projet le plus intéressant, car remake complet du jeu de 2002, verra lui bien le jour le 28 août, mais aucune information additionnelle n'est disponible à ce sujet, même si nous en savons déjà beaucoup. Et si vous voulez le tout, Mafia: Trilogy sera pour finir un bundle regroupant les trois Definitive Edition pour 99,99 $ australiens (environ 60 €). Comme ça vous, vous savez presque tout sur cette imminente trilogie.