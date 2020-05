Mafia: Trilogy, dates, prix, version physique, DLC bonus et offres gratuites, le point sur les Definitive Editions

Y a-t-il quelque chose que nous ne savions pas de Mafia: Trilogy ? Suite aux nombreuses fuites, sur le fond non, mais sur la forme, oui, alors que 2K Games fait désormais un gros point sur ce qui nous attend dès aujourd'hui et cet été.

Mafia: Trilogy, c'est donc le nom d'un bundle avec les trois jeux à acheter au format numérique dès maintenant sur PC via Steam (plus tard sur l'EGS), PS4 et Xbox One, au prix de 59,99 €. Il donne accès à Mafia II: Definitive Edition et Mafia III: Definitive Edition dès ce 19 mai, et Mafia: Definitive Edition qui sortira bien ce 28 août 2020. Le premier épisode coûtera seul 39,99 €, tandis que les deux suivants peuvent être achetés à l'unité pour 59,99 €. Si vous voulez du format physique, Mafia: Trilogy sera aussi disponible en boîte le 28 août en Europe sur PS4 et Xbox One, toujours pour 59,99 €. Des versions Stadia de Mafia II: Definitive Edition et Mafia III: Definitive Edition sont également prévues, mais n'ont pas de date à cette heure.

Comme l'explique le communiqué officiel ci-dessous, Mafia: Definitive Edition sera plus qu'un remake technique, avec de la 4K et du HDR, mais aussi une évolution de l'original, avec des motos, des objets à collectionner et même une histoire plus développée. Mafia II: Definitive Edition est pour rappel un remaster avec tous les DLC, et Mafia III: Definitive Edition un simple coup commercial qui n'a rien de plus que l'édition Deluxe. Malgré tout, la version Steam de Mafia II est automatiquement passée en Definitive Edition pour ceux qui avaient déjà leur exemplaire, et de même pour les versions PC, PS4 et Xbox One de Mafia III, ce qui veut dire que vous obtiendrez automatiquement les extensions ! Sinon, les joueurs possédant déjà une partie des jeux recevront des offres de mise à jour à prix réduit pour compléter leur trilogie.

Mafia II: Definitive Edition sera automatiquement octroyé à tous les possesseurs de Mafia II sur Steam sans frais supplémentaires. Tous les possesseurs de Mafia III sur PlayStation 4, Xbox One et Steam verront leur exemplaire transformé en Mafia III: Definitive Edition sans aucuns frais supplémentaires. Le jeu central de Mafia: Trilogy, Mafia: Definitive Edition, est une refonte complète du jeu culte original sorti en 2002 et acclamé par tous qui l'améliore à tous les niveaux. Entièrement repensé par Hangar 13, il s'agit d'un remake fidèle, mais amélioré compatible 4K et HDR qui non seulement retouche en profondeur le gameplay et les graphismes, mais développe un peu plus encore la trame narrative récompensée et intègre de nouvelles fonctionnalités comme des motos et des éléments à collectionner dans la ville de Lost Heaven des années 30. Mafia: Definitive Edition débarquera le 28 août 2020 et est disponible dès maintenant à la précommande à l'unité et dans la compilation Mafia: Trilogy. Mafia II: Definitive Edition, une remastérisation du jeu de 2010 adoré des fans avec des aspects graphiques et sonores améliorés, et Mafia III: Definitive Edition sont disponibles dès aujourd'hui avec tous leurs packs bonus et extensions d'histoires respectifs. Veuillez noter que si vous possédez déjà Mafia II sur Steam, vous recevrez automatiquement Mafia II: Definitive Edition sans aucuns frais supplémentaires. De plus, si vous possédez déjà Mafia III sur Xbox One, PlayStation 4 ou Steam, votre version sera transformée en Mafia III: Definitive Edition sans aucuns frais supplémentaires. Si vous précommandez la version numérique de Mafia: Trilogy, vous aurez immédiatement accès aux Definitive Editions de Mafia II et Mafia III, auxquelles vous pourrez jouer en attendant la sortie de Mafia: Definitive Edition. Si vous optez pour un exemplaire physique de Mafia: Trilogy, disponible en précommande dans certaines régions, vous recevrez les trois jeux en août. Voici une liste des extensions de Mafia II et Mafia III incluses dans Mafia: Trilogy et disponibles en version numérique dès maintenant : MAFIA II: DEFINITIVE EDITION CONTENUS TÉLÉCHARGEABLES D'HISTOIRE

The Betrayal of Jimmy



Jimmy's Vendetta



Joe's Adventures

PACKS BONUS

Pack War Hero



Pack Renegade



Pack Vegas

MAFIA III: DEFINITIVE EDITION CONTENUS TÉLÉCHARGEABLES D'HISTOIRE

Faster, Baby!



La hache de guerre



Le signe des temps

PACKS BONUS

Pack d'armes Juge, jury et bourreau



Pack Détente en famille

En précommandant Mafia: Definitive Edition ou achetant Mafia: Trilogy, vous obtiendrez le pack Ensemble Chicago avec une tenue de joueur exclusive, Le Don, un véhicule exclusif, la limousine Smith V12, et une arme, le Gold semi-automatique. Si vous achetez l'un des jeux, séparément ou en lot, vous obtiendrez également les éléments suivants à utiliser dans les deux autres épisodes.

Mafia: Definitive Edition - Costume et taxi de Tommy Angelo

Mafia II: Definitive Edition - Veste en cuir et voiture de sport de Vito Scaletta

Mafia III: Definitive Edition - Veste de treillis et muscle car de Lincoln Clay

Et si vous créez un compte 2K et l'associez aux plateformes sur lesquelles vous possédez des jeux de Mafia: Trilogy, vous pourrez déverrouiller ces éléments bonus dans chaque jeu :

Mafia: Definitive Edition - Pack Black Cats Motorcycle

Mafia II: Definitive Edition - Pack Made Man

Mafia III: Definitive Edition - Costume trois-pièces Classico et revolver IL Duca





Tout est clair ? Si vous avez encore des interrogations sur cette vaste opération commerciale à tiroir, rendez-vous sur le site officiel, qui propose une FAQ répondant à toutes vos questions. Pour ceux qui, malgré tout cela, en voudraient encore plus, nous avons rendez-vous le 6 juin 2020 au PC Gaming Show pour de nouveaux détails sur Mafia: Definitive Edition, certainement avec du gameplay à l'appui.