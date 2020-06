Mafia: Definitive Edition, un impressionnant trailer en 4K pour le remake du premier épisode

Dans le cadre du projet Mafia: Trilogy, nous avons déjà pu mettre la main sur les Definitive Edition de Mafia II, un remaster de l'original, et de Mafia III, une simple édition avec tous les DLC. Le plus gros morceau reste à venir avec Mafia: Definitive Edition, un remake complet du jeu de 2002 avec le moteur du troisième volet.

Nous avions déjà pu apprécier des images et un teaser, mais c'est désormais au tour d'une bande-annonce autour de l'histoire du titre de nous permettre de nous délecter de toutes ses qualités graphiques. Le résultat est impressionnant, des effets de lumière aux expressions des visages, et même si la vidéo use pour beaucoup de cinématiques forcément plus travaillées que ce à quoi nous aurons droit lors de nos sessions de jeu, il y a de quoi être séduit.

La date de sortie de Mafia: Definitive Edition était déjà fixée au 28 août 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, et rien n'a changé à ce sujet pour le moment.

