GeForce NOW : 11 jeux et un DLC rajoutés au catalogue cette semaine

Comme chaque jeudi, NVIDIA fait le point sur les nouveautés de GeForce NOW, et cette semaine, il rajoute pas moins de 11 jeux et un gros contenu additionnel d'un AAA dans son catalogue. Le constructeur a tout de même décidé de mettre en avant le prometteur Naraka: Bladepoint.

Le Battle Royale avec du parkour et des arts martiaux sort en effet aujourd'hui sur PC, et il est déjà rajouté à GeForce NOW. Du coup, le producteur principal du jeu Ray Kuan est content et il le fait savoir :

C'est formidable que GeForce NOW puisse faire découvrir l'univers époustouflant de Naraka aux joueurs qui jouent sur du matériel de faible puissance. Nous adorons le fait que davantage de joueurs puissent être sur le champ de bataille et profiter de la prochaine génération de jeux de bataille royale sur tous leurs appareils.

Du côté des autres nouveautés, les joueurs retrouveront le DLC Le Siège de Paris d'Assassin's Creed Valhalla, qui vient lui aussi de sortir, voici la liste des jeux rajoutés à GeForce NOW :

City of Gangsters (sur Steam, le 9 août) ;

(sur Steam, le 9 août) ; Car Mechanic Simulator 2021 (sur Steam, le 11 août) ;

(sur Steam, le 11 août) ; Naraka: Bladepoint (sortie le jour même sur Steam et Epic Games Store, 11 août) ;

(sortie le jour même sur Steam et Epic Games Store, 11 août) ; Faraday Protocol (sur Steam, le 12 août) ;

(sur Steam, le 12 août) ; Voidtrain (sur Epic Games Store, le 12 août) ;

(sur Epic Games Store, le 12 août) ; 428 Shibuya Scramble (Steam) ;

(Steam) ; Blood of Steel (Steam) ;

(Steam) ; Dariusburst Chronicle Saviours (Steam) ;

(Steam) ; Hello Neighbor (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Hello Neighbor : Hide and Seek (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; RimWorld (Epic Games Store).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 149,95 € sur Amazon.

