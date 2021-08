Naraka: Bladepoint, le Battle Royale avec du parkour enfin lancé en vidéo

24 Entertainment et NetEase Games Montréal avaient dévoilé lors des Game Awards 2019 Naraka: Bladepoint, un Battle Royale d'un autre genre avec du parkour et des arts martiaux, de quoi donner un vent de fraîcheur aux combats, qui opposeront toujours un groupe de 60 joueurs dans des batailles à mort où le dernier debout est vainqueur.

Après des années d'attente, Naraka: Bladepoint est donc enfin disponible sur PC, les studios partagent une bande-annonce de lancement à admirer ci-dessus. L'occasion de rappeler que le titre propose des combats principalement au corps-à-corps avec un level design très vertical, les joueurs étant équipés d'un grappin pour se déplacer plus facilement sur la carte. Les studios annoncent également que le personnage de Yoto Hime rejoint les autres héros, ainsi qu'une tronçonneuse enflammée et une nouvelle dague du côté des armes. Enfin, les joueurs qui ont participé à la bêta remarqueront des changements sur la carte, des optimisations et un mode Casual.

Naraka: Bladepoint est disponible dès maintenant sur PC via Steam en édition Standard, Deluxe, Asura Streamer Themed et Ultimate. Pour rappel, le jeu sortira plus tard sur PlayStation 5. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.