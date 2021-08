Naraka: Bladepoint, le Battle Royale entre parkour et arts martiaux officialisé sur PS5 (et d'autres consoles)

Nous commençons à bien connaître Naraka: Bladepoint. Le jeu d'action multijoueur autour des arts martiaux asiatiques et du parkour proposera des affrontements avec jusqu'à 60 joueurs façon Battle Royale, et plusieurs phases d'essai nous ont déjà permis d'apprécier son gameplay en long et en large.

Maintenant, place à un lancement en bonne et due forme ce 12 août 2021 sur PC via Steam. Ce ne sera que le début de l'aventure, car NetEase Games et 24 Entertainment vont forcément l'étoffer avec des mises à jour et, surtout, ils viennent de confirmer qu'il y aura des portages sur consoles !

La première concernée, c'est la PS5, et du gameplay sur cette plateforme a été dévoilé au passage par IGN. Pas de date de sortie en vue, mais les versions consoles sont en développement et devraient refaire parler d'elles d'ici quelques mois.