E3 2021 : Naraka: Bladepoint, date de sortie et dernière bêta ouverte pour le Battle Royale à l'inspiration asiatique

Un Battle Royale à 60 joueurs avec des héros dotés de coups, armes et compétences en lien avec les arts martiaux asiatiques, et des déplacements proches du parkour, c'est la promesse de Naraka: Bladepoint. Le projet s'est concrétisé ces derniers mois avec la tenue d'une bêta ouverte qui a attiré du monde, beaucoup de monde.

24 Entertainment s'en est vanté lors du PC Gaming Show de l'E3 2021 avec une bande-annonce précisant qu'il y avait eu plus d'un million de participants, avec un pic de joueurs simultanés à 148 688, et que cela classait l'expérience dans le top 5 des plus testées avant sa sortie. Le trailer confirme également la possibilité de manier une lance et la présence du héros Yoto Hime, avant d'enchaîner sur une longue démonstration de gameplay.

Mais il vient surtout officialiser la date de sortie du jeu d'action multijoueur : ce sera pour le 12 août 2021 sur PC via Steam ! L'édition de base coûte 19,99 €, et des versions Deluxe et Ultimate sont vendues pour 34,99 et 54,99 €. Et si vous voulez encore tâter la bête avant de vous décider, une dernière session de bêta ouverte sera organisée du 16 au 22 juin 2021.