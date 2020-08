GeForce NOW : 7 nouveaux jeux et un retour cette semaine

Nous sommes jeudi, et NVIDIA fait comme d'habitude le point sur les nouveautés de GeForce NOW, son service de cloud gaming permettant de profiter de ses jeux en streaming sur PC (Windows et Mac), Android et SHIELD TV (vendu 152,04 € sur Amazon.fr). Nous avons cette semaine droit à un joyeux melting pot, avec le tout récent Othercide, des indés et des classiques, et un retour en la personne de Russian Fishing 4.



Sans plus tarder, voici la courte liste des 8 entrées dans le catalogue GeForce NOW :

Othercide ;

; SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE ;

; Ho Tu Lo Shu: The Books of Dragon ;

; Into the Breach (Epic Games Store) ;

; Just Cause 2 ;

; Thief ;

; Trackmania Turbo (Uplay) ;

(Uplay) ; Russian Fishing 4 (Retour).

D'ailleurs si Thief vous fait de l'œil, NVIDIA précise à juste titre qu'il est disponible à seulement 2,99 € en ce moment sur Steam.