BON PLAN : Hyper Scape, 6 mois d'abonnement à GeForce NOW, le Battle Pass et du contenu exclusif pour 27,45 €

Comme prévu, Ubisoft a lancé cette semaine Hyper Scape sur ordinateurs et consoles de salon. La bataille pour la couronne est lancée, NVIDIA en profite de son côté pour proposer un bundle pour profiter pleinement du Battle Royale grâce au cloud gaming, avec quelques bonus numériques.

NVIDIA propose en effet de s'abonner pendant six mois à GeForce NOW, son service de jeux vidéo en streaming, contre 27,45 €, avec en prime le Battle Pass de la Saison 1 de Hyper Scape et un pack de contenu in-game virtuel. Voici le contenu précis :

Un Battle Pass pour la Saison 1 ;

Une skin exclusive pour le champion Adi Volta (Rare) ;

Un Drop Pod exlusif pour Volta (Rare) ;

Une skin d’arme Citric Dragonfly (Rare) ;

Une emote Boxer Shuffle (Epic).

L'offre est également accessible pour les joueurs qui sont déjà abonnés à GeForce NOW, la durée de l'abonnement est ainsi cumulée, et NVIDIA précise que ce pack vaut normalement 59 €, la promotion est donc fort intéressante, et elle est à découvrir ici. GeForce NOW est pour rappel accessible sur PC, Android et SHIELD TV, une box vendue 159,99 € sur Amazon.fr.

