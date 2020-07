Hyper Scape : une date de sortie pour le Battle Royale d'Ubisoft, sur PC, PS4 et Xbox One

Au début du mois de juillet, Ubisoft dévoilait Hyper Scape, un énième Battle Royale free-to-play qui est actuellement en phase de bêta ouverte sur PC, via Uplay. Mais le studio ne compte pas réserver bien longtemps son titre aux ordinateurs, il arrivera en effet sur consoles en même temps que la Saison 1.

Hyper Scape sera donc disponible à partir du 11 août 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, même si la description de la bande-annonce ci-dessus affirme que le titre est jouable « dès maintenant » sur ces plateformes. Mais non, il faudra patienter encore quelques jours pour découvrir le Battle Royale sur consoles, avec une Saison 1 qui introduira une nouvelle arme, un nouveau Hack, des modes de jeux à durée limitée et bien évidemment un Pass de combat de 100 paliers.

Concernant la bêta ouverte de Hyper Scape sur PC, elle se terminera le 3 août prochain, il faudra donc patienter quelques jours avant de retrouver le titre sur Uplay, qui sera bien sûr gratuit, comme sur les autres plateformes. Vous pouvez acheter une souris Logitech G402 Hyperion Fury en réduction à 39,41 € sur Amazon.fr.

