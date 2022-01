Hyper Scape : le Battle Royale d'Ubisoft va s'arrêter, la fermeture des serveurs datée

Alors que la concurrence était de plus en plus variée et solide, Ubisoft a fait un drôle de pari en lançant Hyper Scape en août 2020, quelques semaines à peine après son annonce. Le Battle Royale sans réelle originalité ni charme n'a dès le départ pas vraiment convaincu, mais il a tout de même enchaîné les nouveautés jusqu'à sa Saison 3 en mars 2021.

Depuis, c'est le silence radio du côté de l'éditeur. Malheureusement, ce ne sera pas pour faire un retour en force avec une Saison 4 qui renverserait la situation, car Ubisoft vient d'annoncer la fermeture des serveurs de Hyper Scape ce 28 avril 2022. L'équipe remercie sa communauté et assure avoir appris de cette expérience pour ses futurs projets.

Chers participants, Nous avons pris la décision difficile de stopper le développement d'Hyper Scape et de fermer les serveurs du jeu le 28 avril. Nous voulions créer une expérience de jeu de tir offrant des combats rapprochés intenses et rapides, empreints de verticalité, et nous remercions la communauté de nous avoir suivis dans cette aventure. Nous mettrons à profit tout ce que nous avons appris sur ce jeu dans nos futurs projets. À toute la communauté Hyper Scape, merci pour la passion et le dévouement dont vous avez fait preuve pour le monde de Neo Arcadia, dans le jeu ou ailleurs. Votre dévouement pour le jeu que nous avons créé restera à jamais dans nos cœurs. Bien à vous, l'équipe d'Hyper Scape

Vu le succès et la dynamique actuelle du projet, difficile de croire que Hyper Scape va manquer à beaucoup de monde, même si l'arrêt d'un jeu en live service reste toujours une mauvaise nouvelle.

