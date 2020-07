Hyper Scape : bande-annonce, gameplay et futurs contenus, Ubisoft dévoile son Battle Royale free-to-play

Le jeu avait fuité dans la semaine, et après un bref teasing, Ubisoft vient de dévoiler officiellement aujourd'hui Hyper Scape, son nouveau jeu de Battle Royale free-to-play à destination des PC. Le titre va d'abord être distribué via Twitch, à la manière de Valorant, mais avant cela, place à une première bande-annonce qui met dans l'ambiance :

Oui, Hyper Scape est un Battle Royale à l'ambiance futuriste, et pour accéder au Technical Test, il faut regarder des vidéastes sur Twitch qui ont déjà accès au jeu et qui ont activé les drops sur la plateforme de streaming. Soit à peu près tout le monde, ça se passe ici. Dans un second temps, Ubisoft a partagé une autre vidéo qui présente le gameplay d'Hyper Scape, pas de grosses surprises à l'horizon, c'est du Battle Royale très similaire à Apex Legends, mais avec un level design très vertical à Neo-Arcadia, et quelques autres petites nouveautés :

Enfin, le studio nous emmène dans ses locaux pour revenir sur la création d'Hyper Scape, mais Ubisoft en profite également pour teaser ce qui attend les joueurs à l'avenir, avec de nouveaux Champions, de nouvelles armes, plus de hacks, des modes de jeu supplémentaires, du contenu cosmétique inédit à débloquer avec les Battle Pass chaque saison, il y aura de quoi faire. Le studio rappelle au passage que le titre est très axé sur Twitch, avec la possibilité de faire avancer son Battle Pass en regardant des streameurs, en rejoignant ses vidéastes préférés dans une partie via un simple bouton ou en votant pour lancer des évènements in-game influant sur le gameplay.

« Nous avons créé un jeu unique et innovant et avons cherché à simplifier l'expérience des joueurs pour nous concentrer sur son aspect fun et intense. Nous sommes impatients de les laisser le tester et de connaître leurs avis », déclare Graeme Jennings, Senior Producer d'Hyper Scape chez Ubisoft Montréal. « Mais ce n'est que le début. Hyper Scape est un univers conçu pour évoluer et nos joueurs pourront le constater dès le test technique. »

« La communication et l'échange en temps réel entre nos streameurs et leurs fans rendent la plateforme Twitch unique en son genre. Alors que ce type d'interaction se limitait traditionnellement à commenter du gameplay, Hyper Scape ira plus loin et plongera les spectateurs au cœur de l'expérience en les rendant acteurs du jeu » déclare Sharmeen Browarek Chapp, VP of Community Product chez Twitch. « Le fait que les joueurs puissent désormais avoir un impact direct sur le cours de la partie, que ce soit pour aider ou pour défier les streameurs, est une expérience inédite. »