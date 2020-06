Apex Legends annoncé sur Switch et Steam avec du cross-play entre toutes les plateformes

En plus de présenter le prochain évènement à venir dans Apex Legends, Trésors perdus, l'EA Play Live a tout de même été l'occasion pour Respawn Entertainment d'effectuer quelques annonces importantes pour l'avenir du jeu et sa pérennité.

Tout d'abord, comme bon nombre de jeux d'Electronic Arts, Apex Legends va s'inviter sur Steam et ne sera donc plus exclusif à Origin. Il faudra tout de même patienter, car l'arrivée du Battle Royale free-to-play dans la boutique de Valve ne s'effectuera que cet automne. Autre nouvelle qui vient enfin concrétiser les déclarations d'EA d'octobre 2019, Apex Legends débarquera sur Nintendo Switch, permettant d'y jouer n'importe où tant que vous avez accès à Internet. Là encore, cette version est prévue pour l'automne sans plus de détails.

Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'une fois ces deux sorties effectuées, il sera enfin possible de profiter du cross-play entre toutes les plateformes. Que vous soyez sur PS4, Xbox One, PC (Origin et Steam) ou Switch, vous pourrez donc vous amuser avec vos amis facilement.

Avec l'ouverture à Vancouver d'un studio entièrement dédié à Apex Legends, l'avenir du jeu semble bien parti et nous ne serions pas surpris que la prochaine étape soit une arrivée sur mobiles. D'ici là, les développeurs vont déjà avoir bien de quoi faire.