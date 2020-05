Apex Legends : Loba et ses capacités dans une dernière bande-annonce pour la Saison 5

Le teasing pour la Saison 5 d'Apex Legends a débuté avec un court-métrage d'animation, Héritage d'une Voleuse. Puis nous avons eu droit à la cinématique sonnant le début du combat entre Loba et Revenant. Dernièrement, c'est carrément une bande-annonce revenant sur le contenu de la saison qui a été présentée.



Respawn Entertainment n'en a pas tout à fait fini de nous présenter le contenu à venir ce 12 mai. Une ultime vidéo entièrement dédiée à la voleuse Loba Andrade a été dévoilée, et elle se concentre sur ses capacités : de Monte-en-l'air à Regard Aiguisé en passant par Boutique du Marché Noir, il faudra les utiliser au bon moment pour faire gagner notre équipe. Si vous n'êtes pas encore familier avec le contenu de la Saison 5, un dernier rappel des nouveautés est disponible ci-dessous.

Loba et la mise à jour Faveur de la Fortune débarquent dans Apex Legends demain sur PC, PS4 et Xbox One.