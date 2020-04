Apex Legends : Loba Andrade confirmée en tant que Légende de la Saison 5 en vidéo

Respawn Entertainment avait réalisé un beau tour de passe-passe pour le héros de la Saison 4 d'Apex Legends, en teasant et laissant fuiter des informations sur Forge pour qu'il finisse par s'agir de Revenant. Cette fois, les dataminers pensaient que la Légende serait Loba, qui a survécu aux massacres de Revenant dans sa jeunesse.

La suite de l'affaire nous est donnée par un nouveau court-métrage de la série Histoires des Terres Sauvages baptisé Héritage d'une Voleuse, avec toujours cette direction artistique si savoureuse. Pas de twist, Loba Andrade sera bien la nouvelle Légende, et amènera ses compétences de chapardeuse dans le jeu en ligne pour mettre le grappin sur notre loot, entre autres.



Elle arrivera en même temps que la Saison 5, Faveur de la Fortune, le 12 mai prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Elle sera accompagnée d'un Pass de Combat inédit avec plus de 100 objets dont des skins légendaires, des packs Apex, du nouveau butin et plus encore, mais aussi un nouveau système de quêtes. Des missions nous demanderont de rechercher un trésor et des réponses à nos questions pour obtenir des récompenses généreuses. Pour les plus compétiteurs d'entre vous, la Série Classée 4 va aussi être lancée à ce moment-là.

Lire aussi : Apex Legends : la Saison 5 repoussée, un évènement inédit jusqu'au lancement