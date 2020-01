Apex Legends : Revenant, la véritable Légende de la Saison 4, fait un massacre dans sa sombre bande-annonce de lancement

Alors que le premier anniversaire d'Apex Legends approche, Respawn Entertainment nous a bien eu en dévoilant Jimmie McCormick, alias Forge, qui devait être la Légende de la Saison 4, Assimilation. En effet, dans la vidéo Stories from the Outlands dédiée au personnage, il s'est littéralement fait assassiner lors de son entretien télévisé. Oui, contrairement à ce que nous pensions, le personnage ne s'en est pas sorti, le site officiel ayant même indiqué « R.I.P. Jimmie "Forge" McCormick » suivi d'un « Jamais vaincu (sauf une fois) » en lieu et place de sa description jusqu'à ce soir. Et c'est donc bien son meurtrier qui va prendre sa place, Revenant.

La bande-annonce de lancement de la Saison 4 a été diffusée, une fois encore réalisée dans un style animé des plus réussis et étoffant le lore du jeu. Nous y découvrons un jeune homme blond recevant comme mission d'abattre un certain Marcos Andrade avant de basculer sur ce dernier, retrouvant sa famille au restaurant, bien entouré de gardes du corps. Les petites retrouvailles familiales tournent malheureusement vite court alors que le fameux Revenant fait irruption et massacre tout sur son passage, capable de changer de forme et se transformer en fumée. Le seul mot qu'il prononce résume à lui seul ce qu'est cette nouvelle Légende : la mort ! Et vous l'aurez sans doute compris, mais le jeune homme du début n'existe plus que dans l'esprit de cet être cybernétique créé par Hammond Robotics.

Autrefois, Revenant était encore humain. C’était même le plus dangereux tueur à gages que le Syndicat Mercenaire ait jamais connu. Mais, après l’échec de sa reprogrammation, il a fini par comprendre en quoi Hammond Robotics l’avait transformé : un cauchemar ambulant fait d’acier et de chair résiduelle. Hammond Robotics cherchant aujourd’hui à revenir s’implanter dans les Terres Sauvages, la soif de vengeance de Revenant ne sera pas étanchée avant qu’il ait exterminé tous ses anciens employeurs. Et il ne se gênera pas pour éviscérer les Légendes qui oseront se mettre en travers de son chemin...

Nous ne serions d'ailleurs pas surpris de revoir la jeune Greta par la suite, désireuse de venger son défunt père. En attendant, cette Saison 4 d'Apex Legends promet d'être violente et potentiellement riche en surprises, car Revenant ne sera pas la seule nouveauté. En effet, à compter du 4 février, le Bord du monde accueillera des infrastructures d'Hammond Robotics.