Apex Legends : Revenant perd le contrôle de lui-même dans le trailer animé de la Saison 18 Résurrection

La Saison 17 d'Apex Legends, baptisée Arsenal, a été lancée en mai dernier avec comme nouvelle Légende Ballistic. Forcément, nous nous attendions à ce que Respawn Entertainment et Electronic Arts lancent la suivante en août, avec en attendant des évènements venant occuper la communauté. Habituellement, le début de la campagne marketing pour une nouvelle saison débute par une Histoire des Terres Sauvages, sauf que le studio a quelque peu changé ses habitudes pour dévoiler la Saison 18 qui se nommera Résurrection. En effet, nous avons eu droit il y a de cela deux semaines à une vidéo intitulée Code d'élimination – Partie 1, dont nous ne connaissions pas réellement la finalité.

Dans celle-ci, Maggie, Lifeline et Loba se rendent dans un bar sur Salvo tenu par un certain Skudge, car ils sont à la recherche de Duardo Silva. Les trois femmes s'introduisent ensuite dans un complexe abandonné de Hammond Robotics dans les Terres Sauvages, où Lifeline va récupérer des documents sur une clé USB. Mais bien évidemment, cela aurait été trop facile si elles n'avaient pas rencontré de résistance et Maggie va malgré elle déclencher l'alarme et les « défenses spectrales » allant avec, prenant la forme de robots bien armés. Cela donne lieu à une petite séquence d'action et de fuite appréciable, avec Valkyrie venant finalement à leur rescousse et leur servant d'échappatoire aérienne. La séquence se conclut avec un plan sur Loba et ce qui ressemble à un mystérieux œil robotique. Cette vidéo nous laissait sur notre faim en nous donnant simplement rendez-vous le 31 juillet sans plus de précision, sans évoquer alors la future saison.

Depuis, l'évènement de collection Réseau néon a été lancé, encore disponible jusqu'au 8 août. Au programme, 24 objets cosmétiques à récupérer contre des pièces Apex, des matières premières ou des packs de cet event, dont des skins légendaires pour Ash, Ballistic et Caustic, et surtout la skin Prestige Interception Apex de Valkyrie une fois tout le reste obtenu. Mais surtout, les Nœuds de calcul permettent de débloquer quatre vidéos nommées Code d'élimination : Interlude, avec des enregistrements audio agrémentés de quelques illustrations légèrement animées, mettant en scène Valkyrie, Maggie, Lifeline, Loba et Crypto par le prisme de caméras de surveillance. Et c'est évidemment Duardo qui est derrière, ainsi que Mila Alexander, la sœur adoptive de Crypto. Une mission PvE avec Loba est également disponible, faisant appel à son pouvoir de téléportation pour explorer une base, de quoi intéresser les amateurs de lore, résultant sur l'obtention d'un œil de Revenant cassé.

CODE D'ÉLIMINATION - LE FLÉAU D'UNE VOLEUSE Après avoir attendu son heure, Loba repart en chasse. Incarnez la louve et percez les mystères de son passé en infiltrant une base susceptible d'avoir fait voler en éclats son enfance. Dans ce scénario plein de sombres machinations, vous suivrez une introduction interactive avant de participer à un Battle Royale un peu particulier, du 21 juillet au 8 août 2023. LOCALISATEUR DE NŒUD : MODE BATTLE ROYALE SPÉCIAL Utilisez un localisateur de nœud dans les parties non classées de Battle Royale, localisez l'emplacement optimal pour vous connecter à travers toute la carte et trouvez des pistes grâce à vos talents de piratage pour collecter du butin et des nœuds de calcul. Faites vite : le combat ne s'arrêtera pas pour vous laisser terminer le piratage ! Les nœuds de calcul seront attribués à la fin de la partie et utilisables dans la nouvelle boutique d'évènement. NŒUDS DE CALCUL ET BOUTIQUE DE RÉCOMPENSES Notre nouvelle monnaie d'évènement, les nœuds de calcul, vous met en position de force. Choisissez ce que vous voulez débloquer et quand tout au long de l'évènement. Un bonus ? Une fois toutes les skins d'évènement débloquées, vous pouvez utiliser vos nœuds restants pour gagner d'autres étoiles du Passe de combat et poursuivre votre progression saisonnière. Les défis sont actualisés quotidiennement et vous pouvez gagner une quantité limitée de nœuds de calcul par jour.

Et c'est donc là qu'entre en scène Code d'élimination – Partie 2, qui fait également office de bande-annonce de lancement pour la Saison 18 Résurrection, le communiqué de presse parlant de « changements qui seront ressentis bien au-delà de la prochaine saison ». Nous y retrouvons Crypto en train de pirater l'œil de Revenant récupéré par Loba, avec en parallèle des scènes de cet être désincarné dans les Jeux Apex, perdant petit à petit le contrôle, et des bribes de son passé. La fameuse tête dont il est fait mention est celle de Revenant présente dans la cinématique de lancement de la Saison 5 (oui, ça date), que Duardo a semble-t-il récupéré dans le but de contrôler Revenant. Et en guise de conclusion, Crypto se fait donc attaquer par ce dernier, dont l'apparence a totalement été modifiée.

La Légende de Résurrection sera donc ce rework de Revenant, qui va donc à priori remplacer l'actuel.

REVENANT RÉINCARNÉ L'esprit brisé et plus enragé que jamais, Revenant change de style en adoptant de nouvelles capacités mortelles. Revenant est accessible à tout le monde tout au long de la saison. Accomplissez des quêtes avant la fin de la saison pour le débloquer définitivement. LA MIXTAPE DÉBARQUE SUR LUNE BRISÉE Jouez à vos modes favoris de la Mixtape, comme Course armée ou Match à mort en équipe, sur des points d'intérêt de Lune brisée. NOUVELLE SAISON CLASSÉE Prouvez votre valeur et mettez vos aptitudes à l'épreuve en prenant part à une nouvelle saison classée. Voir l'article des développeurs.

La saison Résurrection d'Apex Legends sortira bien évidemment sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (EA App et Steam), mais nous ne savons pas quand pour le moment. Plus de détails nous seront donnés dans la semaine, ce jeudi 3 août, avec la diffusion d'une bande-annonce de gameplay.

