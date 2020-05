Apex Legends : une bande-annonce stylée pour l'arrivée de Loba et de la Saison 5

La Saison 5 d'Apex Legends n'arrivera pas avant le 12 mai sur PC, PS4 et Xbox One. Respawn Entertainment est malgré tout déjà au taquet pour nous en montrer plus sur Loba Andrade, la nouvelle Légende jouable.



Après le court-métrage d'animation Histoires des Terres Sauvages, place à la bande-annonce de lancement de la saison nommée Faveur de la Fortune. Dans celle-ci, Loba est plus que jamais déterminée à assouvir sa quête de vengeance contre Revenant, qui a tué son père Marcos lorsqu'elle était petite. La séquence se termine sur la rencontre tant attendue entre les deux personnages, qui vont désormais pouvoir s'affronter dans le Battle Royale.

Il faudra malgré tout attendre encore une semaine tout pile pour que Loba et ses talents de voleuse soient disponibles sur les serveurs.