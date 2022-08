Apex Legends : les compétences de Vantage détaillées dans sa bande-annonce de gameplay

Plus que quelques jours avant le lancement de la Saison 14 d'Apex Legends, nommée Prédation et qui introduira Vantage au roster des Légendes jouables, en plus de proposer une nouvelle refonte de la map Canyon des Rois, dont tous les détails ont été donnés en début de semaine. Comme avant chaque début de saison, Respaw Entertainment et Electronic Arts diffusent donc tout un tas de vidéos promotionnelles et celle du jour s'attarde sur les capacités de cette nouvelle venue, bien accompagnée par son adorable compagnon ailé.

Cette adepte de la survie, de son vrai nom Xiomara Contreras, est donc une adepte des tirs de précision et peut se déplacer rapidement là où Echo a été envoyé.

Capacité passive - Viseur de précision : Vantage peut utiliser son viseur de précision pour acquérir à distance des informations tactiques sur les escouades ennemies et prendre l'ascendant sur chaque ennemi grâce à des renseignements précieux incluant son nom, sa distance, la rareté de son blindage et le nombre de ses équipiers.

: Vantage peut utiliser son viseur de précision pour acquérir à distance des informations tactiques sur les escouades ennemies et prendre l'ascendant sur chaque ennemi grâce à des renseignements précieux incluant son nom, sa distance, la rareté de son blindage et le nombre de ses équipiers. Capacité tactique - Redéploiement ailé : Vantage est systématiquement assistée de son compagnon ailé Echo, qui peut l'aider à se redéployer avec un maximum de rapidité. Grâce à son jetpack modifié et à son système de visée sur mesure, Vantage peut se propulser en direction d'Echo et prendre le dessus sur ses ennemis.

: Vantage est systématiquement assistée de son compagnon ailé Echo, qui peut l'aider à se redéployer avec un maximum de rapidité. Grâce à son jetpack modifié et à son système de visée sur mesure, Vantage peut se propulser en direction d'Echo et prendre le dessus sur ses ennemis. Capacité ultime - Marque de la snipeuse : Nul ne peut échapper à la portée du fusil de précision personnalisé de Vantage, qui révèle ses cibles grâce à des munitions et à un viseur spéciaux : tous les tirs réussis mettent les escouades ennemies en surbrillance pendant dix secondes avec un marqueur en diamant, et les dégâts infligés augmentent après chaque impact.

C'est le 9 août que la traque commencera dans Apex Legends sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Si vous souhaitez acheter des éléments cosmétiques in-game, des Pièces Apex sont vendues sur Amazon.