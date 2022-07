Apex Legends : Vantage fait preuve de précision dans la bande-annonce de lancement de la Saison 14, Prédation

Il n'y a pas qu'Apex Legends Mobile qui a droit à du contenu inédit, avec récemment l'arrivée de Rhapsody et du Canyon des Rois, entre autres. Le jeu classique pour consoles et PC va lui aussi entrer dans une nouvelle saison prochainement, s'intitulant Prédation et qui est déjà la 14e du genre. Plus tôt cette semaine, elle a été dévoilée avec la diffusion d'une Histoire des Terres Sauvages introduisant la nouvelle Légende Vantage. Respawn Entertainment et Electronic Arts poursuivent à présent la promotion en partageant bien en avance la traditionnelle bande-annonce de lancement.

Même si sa mère l'a habituée à survivre sur Págos, ce n'est pas aussi simple lors des Jeux Apex auxquels Vantage prend désormais part. Entre visions du passé et action dans le Canyon des Rois à nouveau transformé aux côtés d'Horizon et Fuse, qui n'apprécie guère son inexpérience, elle va finir par démontrer son redoutable talent au tir de précision. Elle pourra en plus de ça compter sur son ami ailé Echo, une chauve-souris, alors qu'elle se bat pour faire sortir sa mère Xenia Contreras de prison. La prochaine vidéo sera dédiée au gameplay et pourra être découverte le 1er août.

Prédation et toutes ses nouveautés sont prévues pour le 9 août dans Apex Legends, sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Des Pièces Apex sont en vente sur Amazon si des éléments cosmétiques in-game vous intéressent.