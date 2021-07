Apex Legends : Seer fait une démonstration de ses capacités dans un superbe trailer de lancement animé pour la saison Émergence

En début de semaine, nous avons pu découvrir la prochaine Légende que Respawn ajoutera dans Apex Legends, son jeu de tir mêlant désormais Battle Royale et expérience PvP avec le mode Arènes. Il se nomme Seer et nous avons rapidement pu voir des éléments de son passé. Nous avions rendez-vous lors de l'EA Play Live pour découvrir les nouveautés de la prochaine saison qui débutera le 3 août, Émergence, alors voici pour commencer la bande-annonce qui y a été diffusée :

Respawn y a encore une fois mis les formes avec un trailer animé nous montrant certaines Légendes lorsqu'elles étaient enfants avant de rentrer dans le vif du sujet où nos personnages favoris s'entretuent avec classe. Forcément, c'est Seer qui est à l'honneur et a droit aux scènes les plus stylées, l'occasion de découvrir ses capacités qui n'ont rien de magique. En effet, le réceptacle sur sa poitrine contient tout un tas de mini-drones dont il se sert pour traquer ses ennemis, même à travers les murs, ce qui se reflétera in-game par un capteur de battements cardiaques. Ils pourront également former un dôme sphérique lors de son Ultimate. Le Rampage LMG est aussi visible en action.

Nous avons également appris que de nouvelles cartes pour le mode Arènes sont en cours de développement, rien d'étonnant, l'arrivée des parties classées pour ce dernier a été rappelée et vous pouvez voir ci-dessous ce qui vous attend pour l'année 2 des Global Series, qui auront droit à un cashprize de 5 millions de dollars et accueilleront les joueurs sur consoles !

Le prochain rendez-vous avec Apex Legends, ce sera lundi prochain, le 26 juillet, avec sa bande-annonce de gameplay. Pour rappel, le jeu est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC, et jouable sur PS5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez vous procurer des Pièces Apex sur Amazon.