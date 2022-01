Apex Legends : Mad Maggie, la Légende de la Saison Dissidence, se fait juger dans une nouvelle Histoire des Terres Sauvages

Mine de rien, Apex Legends soufflera la semaine prochaine sa troisième bougie ! Le FPS de Respawn Entertainment et Electronic Arts a bien évolué depuis ses débuts de Battle Royale, ajoutant du PvP plus classique à sa formule de hero shooter et divers environnements de jeu. La Saison 12 se profile à l'horizon et sa promotion vient donc officiellement de débuter avec la diffusion d'une Histoire des Terres Sauvages dédiée à sa nouvelle Légende, la bien nommée Mad Maggie.

Introduite dans la Saison 8 comme étant l'amie d'enfance de Fuse, et comme la personne lui ayant fait perdre son bras droit, cette criminelle de Salvo est ici introduite lors de son jugement, alors qu'elle aurait dû se faire exécuter. Margaret Kōhere, de son vrai nom, est en effet tenue pour responsable de 27 tentatives d'insurrection à l'encontre du Syndicat des mercenaires dont fait partie Salvo, se réclamant de vouloir rendre la liberté à son peuple. Et c'est qu'elle n'hésite pas à s'attaquer au juge durant sa propre audience ! Fort heureusement, une porte de sortie lui est offerte, à savoir intégrer les Jeux Apex.

Cette nouvelle saison intitulée Dissidence en français et Defiance en anglais sera lancée le 8 février et proposera un mode de jeu inédit à durée limitée lors des trois premières semaines, Contrôle. Une refonte d'Olympus est également teasée et des bonus de connexion pour le 3e anniversaire seront offerts.

NOUVEAU MODE À DURÉE LIMITÉE : CONTRÔLE Pendant les trois premières semaines de Dissidence, tentez de résister à la folie en jouant au nouveau mode Contrôle. Sélectionnez votre équipement et vivez une expérience captivante en 9 contre 9 dans laquelle deux équipes s'affrontent pour contrôler des points-clés avec un nombre illimité de réapparitions.

NOUVELLE LÉGENDE : MAD MAGGIE Mad Maggie a été condamnée à payer ses crimes en combattant aux Jeux Apex jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mais n'est-ce pas aussi une lourde peine pour les autres Légendes ? UNE NOUVELLE VISION D'OLYMPUS Quelque chose a changé dans la cité flottante... mais quoi ?

RÉCOMPENSES DE CONNEXION BONUS Pour célébrer le troisième anniversaire d'Apex Legends, nous invitons tous les joueurs à se connecter pour débloquer des récompenses pendant les trois premières semaines de Dissidence. Ne ratez pas cette opportunité ! Semaine 1 (8 février - 15 février) Ressentez l'ivresse de la vitesse pendant la semaine 1 en débloquant Octane de manière permanente avec trois packs thématiques. Semaine 2 (15 février - 22 février) Chargez-vous à bloc pendant la semaine 2 en débloquant Wattson de manière permanente avec trois packs thématiques. Semaine 3 (22 février - 1er mars) Envolez-vous dans les airs pendant la semaine 3 en débloquant Valkyrie de manière permanente avec trois packs thématiques et un pack légendaire. Vous avez déjà débloqué toutes les Légendes ? Ne vous en faites pas : vous pourrez quand même débloquer les packs thématiques et le pack légendaire ! Rejoignez-nous dès le 8 février pour le lancement d'Apex Legends - Dissidence afin de commencer à débloquer vos récompenses. ✝ Les récompenses hebdomadaires sont limitées à une utilisation par Compte EA. Cette offre n'a aucune valeur de rachat et ne peut pas être modifiée, échangée, vendue ou convertie en argent ou en d'autres biens et services. Elle ne peut pas être associée à une autre offre ou à une carte prépayée utilisable pour le contenu applicable, sauf autorisation expresse d'EA. Offre nulle si interdite, taxée ou limitée par la loi. Les offres seront disponibles comme suit : Semaine 1 : début de l’offre le 8 février à 10h00 PT, fin de l’offre le 15 février à 9h59 PT ;

Semaine 2 : début de l’offre le 15 février à 10h00 PT, fin de l’offre le 22 février à 9h59 PT ;

Semaine 3 : début de l’offre le 22 février à 10h00 PT, fin de l’offre le 1er mars à 9h59 PT.

Pour terminer, rendez-vous jeudi pour découvrir le trailer de lancement de la Saison Dissidence. En attendant, l'évènement Abysses est toujours en cours et vous pouvez acheter des Pièces Apex sur Amazon.