Apex Legends : le mode PvP Contrôle, Mad Maggie et la map Olympus sabotée présentés dans le trailer de gameplay de la Saison Dissidence

La recette marketing en amont du lancement d'une nouvelle saison d'Apex Legends est bien rodée et ce n'est pas avec Dissidence que Respawn Entertainment et Electronic Arts la changeront. Ainsi, après avoir introduit la nouvelle Légende qu'est Mad Maggie et nous avoir montré une cinématique en guise de bande-annonce de lancement, c'est du gameplay qui nous est proposé dans la longue vidéo du jour, il faut dire qu'il y a de quoi faire en termes de nouveautés.

En premier lieu, nous découvrons le mode PvP temporaire en 9 vs 9, Contrôle, qui sera uniquement disponible lors des trois premières semaines de la saison et consistera comme son nom l'indique à capturer des points-clés sur la carte pour engranger des points, sans que la mort ne soit un souci. Vient ensuite une introduction de Mad Maggie, sans toutefois rentrer dans les détails de ses capacités pour le moment, et la refonte d'Olympus, avec des objets téléportés un peu partout dans la cité. Un aperçu des récompenses du Pass de combat nous est également montré. Enfin, il est rappelé qu'une campagne pour le troisième anniversaire permettra d'obtenir certaines Légendes et diverses récompenses au fil des semaines.

Cette Saison 12 d'Apex Legends sera lancée le 8 février, avec bien d'autres vidéos à paraître d'ici là. En attendant, il est toujours possible de vous procurer des Pièces Apex sur Amazon.