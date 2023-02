Apex Legends célèbrera la Saint-Valentin avec classe via un mode Team Deathmatch pour sa Saison 16, Festivités

Alors qu'Electronic Arts a annoncé arrêter les frais avec Apex Legends Mobile au bout de quelques mois seulement suite à son lancement, le shooter de Respawn Entertainment sur consoles et PC célèbre son 4e anniversaire, lui qui compte à son actif pas moins de 15 saisons. La seizième est justement en chemin et va être lancée pas plus tard que la semaine prochaine, le 14 février. Oui, les fans vont devoir choisir entre leur amour pour le jeu et celui de leur tendre moitié. Et si la communication des studios est si tardive, c'est parce qu'il y aura à priori bien moins de vidéos promotionnelles qu'à l'accoutumée, car nul besoin de promouvoir de nouvelle Légende cette fois. La Saison 16 d'Apex Legends sera ainsi la première à ne pas inclure de personnage jouable additionnel ! Avant d'en découvrir les raisons, place à sa bande-annonce de lancement.

Nommée Revelry, ou Festivités en français, cette saison va être l'occasion pour l'équipe d'introduire un mode Team Deathmatch, ou Match à mort en équipe si vous préférez, qui sera disponible durant les trois premières semaines. Début mars, ce sera la playlist permanente Mixtape qui fera ses débuts, mettant en rotation ce mode TDM et les déjà connus Course armée et Contrôle.

Les 23 Légendes vont elles bénéficier d'une refonte avec l'ajout de 5 classes distinctes (Assault, Recon, Skirmisher, Controller et Support), ainsi que quelques buffs et nerfs, notamment pour Lifeline, Seer, et Wraith, tandis que le fusil d'assaut à charge énergétique Némésis viendra garnir leur arsenal.

La première expérience utilisateur va de son côté être améliorée, avec notamment l'ajout de bots pour permettre de prendre ses marques, des matchs d'orientation servant à découvrir les mécaniques, jouables seul ou avec des amis, ou encore une rénovation du stand de tir qui disposera de munitions illimitées. Un évènement de Collection anniversaire va sinon être organisé durant les deux premières semaines de la saison, permettant entre autres des cosmétiques pour Crypto et Ash. Vous pouvez retrouver quelques détails supplémentaires en anglais sur le site officiel.

Un journal des développeurs a sinon été mis en ligne pour parler des nouveautés à venir.

Une bande-annonce de gameplay sera diffusée ce mercredi 8 février. Enfin, pour ne pas changer, des Pièces Apex sont en vente sur Amazon.