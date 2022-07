Apex Legends : des skins inspirées de mangas célèbres et un mode temporaire de retour pour l'évènement Gaiden

Alors que Fortnite devrait avoir droit à une collaboration avec Dragon Ball et que Dead by Daylight vient de dévoiler de jolies skins L'Attaque des Titans, Apex Legends se met aussi à la page des mangas pour son prochain évènement. Non, pas de collaboration avec une licence en vue, mais Gaiden rendra hommage à la culture manga au global. Une bande-annonce façon anime nous met d'ailleurs déjà dans l'ambiance.



Il y aura une quarantaine d'objets cosmétiques thématiques à obtenir entre le 19 juillet et le 2 août, dont de nouvelles skins légendaires pour Revenant, Mirage, Octane et Wattson, mais aussi des skins d’armes pour le Flatline, le Wingman, l’EVA-8 et le Fusil à charge, et la skin Prestige Commandement Apex pour Bangalore. Le mode limité Armés et Dangereux fera son retour temporairement pour l'occasion.

Dans un tout autre registre, bien plus insolite, Respawn Entertainment a aussi imaginé des avatars de Légendes du jeu pour Vtube Studio, une initiative qui ne devrait pas concerner tant de joueurs que cela.

Pour en savoir plus sur les packs d’évènement, consultez notre FAQ sur https://www.ea.com/games/apex-legends/about/frequently-asked-questions. ANNONCE VTUBER Glissez-vous dans la peau de trois de vos Légendes favorites grâce à leurs avatars VTuber : à vous de jouer ! Dès aujourd’hui, arborez le skin « Jambes marines » pour Octane, le skin « Homme désigné » pour Mirage ou le skin Prestige « Commandement Apex » pour Bangalore ! Chaque avatar Vtuber a son lot d’expressions, d’animations, de surcouche d’ATH et d’emotes uniques pour que vous puissiez vous exprimer comme la Légende que vous êtes ! Retrouvez des informations détaillées sur le fonctionnement et la mise en place de ces avatars Vtuber.

