Apex Legends : un mode, une Arène et des skins pour Halloween avec l'évènement Monstres Intérieurs

Les joueurs d'Apex Legends ont de quoi s'occuper avec la Saison 10 du Battle Royale, entre l'arrivée du combattant Seer, du changement à Bord du Monde et les Arènes Classées. Respawn Entertainment va cependant donner de nouveaux objectifs et raisons de s'amuser aux joueurs avec l'évènement Monstres Intérieurs, du 12 octobre au 2 novembre 2021.

Cette sauterie d'Halloween ajoutera la nouvelle carte d'Arènes qu'est Rappel, ramènera le mode Fantôme Royale et permettra de débloquer de nouveaux objets cosmétiques terrifiants via des packs et offres spéciales. Des packs Apex, un pack d'évènement et une skin pour Loba pourront tout de même être obtenus gratuitement via des défis. Du 26 octobre au 1er novembre, nous pourrons aussi célébrer le Día de los Muertos en achetant un bundle comprenant la skin épique Muerte Rápida pour Octane, l'image de bannière épique Altar Ego, la skin rare Séduction mortelle pour la Volt et 2 packs Octane vous garantissant au moins un objet spécial pour la Légende.

Pour devenir une Légende, il faut avoir quelque chose de spécial en soi... Quelque chose d'audacieux. Quelque chose de féroce. Quelque chose de monstrueux. Prenez part à l'évènement Monstres intérieurs du 12 octobre au 2 novembre. Combattez pour conquérir Rappel, la carte d'Arènes où Seer s'est fait un nom en tant que Légende. Des objets cosmétiques spéciaux limités à l'évènement mettront en avant la facette la plus terrifiante de certaines Légendes aussi impitoyables que Revenant, Bloodhound, Caustic et Seer. NOUVELLE CARTE D'ARÈNES : RAPPEL Située sur Boréas, la planète natale de Seer, Rappel est l'une des principales arènes où il s'est battu depuis sa plus tendre enfance. Les fans les plus dévoués de Seer s'y rassemblent souvent pour le voir combattre en duel. Cette carte est ouverte et l'environnement y joue un rôle très important. Pour l'emporter dans cette arène, il est essentiel de mettre en place un bon travail d'équipe et une stratégie adaptée. La topographie donne lieu à des affrontements sur deux positions dominantes. D'un côté de la carte se trouve une loge VIP. La plateforme de cette loge est propice aux combats directs. Les possibilités de contournement des sections intérieures offrent de bonnes opportunités de victoire in extremis et des moyens stratégiques de dominer les affrontements. En face de la loge VIP se trouve la scène. La prise de contrôle dans cette zone repose sur les tirs de soutien de vos équipiers. Les sections latérales en haut des rangées de sièges sont à la fois larges et exposées. Le centre de Rappel, qui sépare la scène de la plateforme de la loge, est quant à lui dénué de positions surélevées. FANTÔME ROYALE Vous pourrez retrouver le mode Fantôme royale tant apprécié des fans pendant la dernière semaine de l'évènement. Prenez part à une version nettement plus sombre des Jeux Apex, à laquelle Revenant a personnellement apporté une touche terrifiante. Toutes les Légendes tuées réapparaissent sous une forme spectrale pour se venger et aider leurs équipiers encore en vie à décrocher la victoire. Les fantômes sont invincibles et votre escouade n’est éliminée que lorsque la dernière Légende vivante est vaincue. SUIVI DE RÉCOMPENSES Relevez des défis pour gagner diverses récompenses chaque semaine telles que des packs Apex, un pack d'évènement et un nouveau skin pour Loba. PACK MONSTRES INTÉRIEURS Des packs spéciaux Monstres intérieurs font leur apparition en édition limitée. Pour 400 pièces Apex, vous pouvez débloquer un pack d'évènement thématique vous garantissant au moins un objet unique limité à l'évènement. Nous vous proposerons également des skins emblématiques issus des précédents évènements d'Halloween dans la Boutique d'Apex Legends, comme les skins Maîtresse du Mal pour Wraith et Octet mortel pour Crypto. Les packs Monstres intérieurs sont disponibles pendant une durée limitée lors de l'évènement, mais ces objets seront toujours disponibles dans la sélection standard des packs Apex.

Cependant, les packs Monstres intérieurs vous offrent à coup sûr un objet d'évènement thématique Monstres intérieurs unique.

Ce nouvel évènement thématique introduira 40 nouveaux objets autour du thème central de Monstres intérieurs.

Les objets de Monstres intérieurs peuvent toujours être fabriqués avec des matières premières. Après deux saisons, le coût de production des objets de Monstres intérieurs est susceptible d'être réduit.

Pour prendre connaissance de ces nouveaux objets, rendez-vous dans l'onglet de l'évènement thématique dans le jeu.

Certains objets peuvent ne pas être disponibles dans tous les territoires. OFFRE DÍA DE LOS MUERTOS Du 26 octobre au 1er novembre, célébrez le Día de los Muertos ! Octane joue les maîtres de cérémonie avec le bundle bonus Muerte rápida, qui inclut le skin épique Muerte Rápida, l'image de bannière épique Altar Ego, le skin rare Séduction mortelle pour la Volt et 2 packs Octane (vous garantissant au moins un objet spécial d'Octane). Trois autres bundles reviennent dans la Boutique : le bundle Banshee de Loba (incluant son skin épique Reine Banshee et le skin épique À l'affût pour le Prowler), le bundle Côté obscur de Gibraltar (incluant son skin légendaire Du côté obscur et le skin Clair de lune pour l'EVA-8) et le bundle Soldado de la Muerte de Bangalore (incluant les skins légendaires La Catrina et Soldado de la Muerte ainsi que le skin légendaire Bâton explosif pour le Mastiff). Retrouvez l'intégralité de ce contenu dans le bundle Día de los Muertos avec 15 packs Apex.

