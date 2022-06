Apex Legends : retour du mode Contrôle, nouveauté sur Olympus et skins inédites pour l'évènement de collection Éveil

Réinitialisation

Cette réinitialisation est plus légère :

Réinitialisation à la 13.1 : 6 → 4 divisions.

Coût d’accès

Coût d’accès réduit :

-10 PC pour toutes les divisions et tous les niveaux.

Valeurs de frags décroissantes

Plus de PC pour un nombre élevé d’éliminations.

Actuellement, les trois premières éliminations vous rapportent environ 100 % des points. Les trois éliminations suivantes ne représentent plus qu'environ 80 %, et les suivantes environ 20 %. Nous modifions ce système afin que chaque escouade vaille environ 20 % de moins, tout en maintenant un minimum de 20 %. Ainsi, les équipes gagnantes avec beaucoup d’éliminations auront entre 40 et 60 PC de plus.