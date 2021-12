Apex Legends : le plein d'objets cosmétiques inédits et le retour du mode Polaire Express avec l'évènement de collection Piraterie

La Saison Évasion bat son plein dans Apex Legends, mais pour ceux qui auraient envie de débloquer d'autres éléments que ceux du Battle Pass, Respawn Entertainment à un petit quelque chose à proposer. Il s'agit de l'évènement de collection Piraterie, qui fait revenir le mode apprécié Polaire Express avec cette fois la possibilité de choisir son équipement avant le début de la partie.

Il permet surtout d'obtenir un tas d'objets cosmétiques légendaires limités pour Valkyrie, Loba, Revenant, Bloodhound, Pathfinder, Wattson et Wraith, en remportant un maximum de points via des défis. Et si vous obtenez les 24 pièces de la série entre le 7 et le 21 décembre, vous pourrez remporter le Set Héritage de Wattson, incluant un lecteur énergétique.

Polaire Express - Ce mode de jeu populaire d'Apex Legends revient pour offrir à trois escouades la chance d'organiser leur propre attaque du train de Bord du Monde. Pour la toute première fois, les Légendes pourront sélectionner leur équipement avant d'embarquer.

- Ce mode de jeu populaire d'Apex Legends revient pour offrir à trois escouades la chance d'organiser leur propre attaque du train de Bord du Monde. Pour la toute première fois, les Légendes pourront sélectionner leur équipement avant d'embarquer. Évènement de collection Piraterie - Les joueurs pourront débloquer des objets cosmétiques légendaires limités à l'évènement pour Valkyrie, Loba, Revenant, Bloodhound, Pathfinder, Wattson et Wraith, tous spécialement conçus pour faire ressortir leur âme de pirate. Chaque skin légendaire est assorti d'un skin d'arme accessible dans la collection ou via le suivi de prix. En plus de relever des défis quotidiens pour gagner jusqu'à 1 600 points par jour, les joueurs seront amenés à prendre part à des défis intermédiaires qui leur rapporteront quatre badges uniques s'ils parviennent à les accomplir au cours de l'évènement. Tous ces défis sont cumulables avec le Passe de combat, c'est pourquoi les joueurs pourront relever plusieurs défis simultanément.

