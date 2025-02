Apex Legends : le casting français claque la porte à EA Games pour lutter contre les voix en IA

Apex Legends propose d'incarner de nombreux personnages, et tous ont droit à une voix en français, pour le plus grand plaisir des joueurs. Electronic Arts, éditeur du Battle Royale de Respawn Entertainment, avait fait les choses bien embauchant des comédiens et comédiennes de doublage de renom, mais ils viennent tous de démissionner. C'est la comédienne Pascale Chemin (Wraith) qui a tiré la sonnette d'alarme dans un message publié sur les réseaux sociaux :

Dans son message, Pascale Chemin ne cite pas explicitement Apex Legends ou EA Games, mais les personnes identifiées sur le post Instagram ont toutes doublé un personnage dans le Battle Royale, ce qui ne laisse pas de place au doute. La comédienne critique une clause de son contrat pour une séance d'enregistrement, Electronic Arts veut se servir des enregistrements des sessions de doublage pour entraîner une IA générative et ainsi se passer des comédiens et comédiennes.

Pascale Chemin a évidemment refusé la signature de ce contrat, tout comme les 31 autres comédiens et comédiennes de doublage impliqués dans la VF d'Apex Legends. Le casting français claque donc la porte au nez à EA Games, à une époque où « il n'y a pas ou peu de travail pour certains (beaucoup) selon Pascale Chemin. La comédienne de doublage, bien connue des joueurs pour avoir incarné le Commandant Shepard dans la trilogie Mass Effect, rajoute que « on ne nous demande pas simplement de travailler, on nous demande de céder notre savoir-faire pour entraîner l'IA générative qui demain nous remplacera ».

Désormais, la balle est dans le camp d'Electronic Arts. Si l'éditeur veut une VF avec de vrais comédiens et comédiennes, elle doit simplement retirer cette clause du contrat. Sinon, le studio va devoir se passer des talents du casting français, qui participe à Apex Legends depuis six ans maintenant.

