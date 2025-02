Apex Legends 2.0 : EA Games tease une très grosse mise à jour, mais après la sortie d'un autre gros jeu

Avec Apex Legends, Electronic Arts et Respawn Entertainment ont réussi l'exploit de proposer un Battle Royale free-to-play capable de tenir tête à Fortnite. Le titre fête actuellement son sixième anniversaire, de nombreuses mises à jour saisonnières ont été publiées, mais les studios veulent aller encore plus loin.

À l'occasion de son dernier bilan financier, EA Games s'est attardé sur le cas d'Apex Legends, « l'un des grands lancements de notre industrie au cours de la dernière décennie » selon le CEO Andrew Wilson. Mais le studio n'est pas satisfait de la direction prise par son Battle Royale et Respawn travaillerait sur « une mise à jour significative » d'Apex Legends, mais elle ne devrait pas arriver tout de suite :

Nous pensons qu'il devrait y avoir une mise à jour plus importante qui sortira probablement après le lancement de Battlefield, simplement en termes de timing, et l'équipe travaille assidûment sur ce que qu'elle pourrait contenir. Et puis, à plus long terme, nous espérons que nous continuerons à développer ce qu'est cette franchise et la façon dont nous soutenons une communauté de base de joueurs hautement compétitifs et de nouvelles communautés qui veulent venir découvrir toute la grandeur qu'Apex a à offrir.