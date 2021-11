Apex Legends : les nouveautés du Battle Pass de la saison Évasion présentées en vidéo

Le mois de novembre vient de débuter et c'est donc déjà ce mardi que la nouvelle saison d'Apex Legends débutera. Avec Évasion, les Légendes ne vont pas partir faire bronzette sur une île ensoleillée, mais devront survivre dans Zone d'orage, la 4e map du Battle Royale. Et comme à chaque fois, une nouvelle recrue va intégrer le roster, à savoir Ash, aussi robotique que meurtrière avec sa lame, dont nous avons déjà pu voir les compétences à l'œuvre. Il ne manquait donc plus qu'une dernière vidéo pour que ce tour d'horizon soit complet, celle dédiée au Battle Pass.

Ce nouveau Passe de combat proposera comme à chaque fois de débloquer divers éléments cosmétiques pour les personnages, cette fois à destination de Mirage (Desert Mirage au niveau 25), Gibraltar, Wraith, Loba et Revenant, ou encore des skins d'armes comme Cover Fire pour la Spitfire, ainsi que les skins réactives Pipe Dream et Fatal Attraction en atteignant les rangs les plus élevés. Et pour ne pas changer, divers packs musicaux, écrans de chargement, bannières, holo-sprays, emotes et charmes d'armes seront à débloquer.

Le changelog complet de la mise à jour apportant cette nouvelle saison est disponible sur le site officiel pour les curieux. Des Pièces Apex peuvent être achetées sur Amazon à partir de 9,99 €.