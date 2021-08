Apex Legends : les nouveautés du Battle Pass de la saison Émergence présentées en vidéo

C'est demain, mardi 3 août 2021, que Respawn Entertainment et Electronic Arts vont lancer la Saison 10 d'Apex Legends, simplement nommée Émergence. Les vidéos ont pour ne pas changer été multiples au cours des dernières semaines, la dernière avant celle du jour nous ayant présenté les capacités de Seer comme il fallait, qui est pour rappel la nouvelle Légende avec laquelle nous pourrons nous amuser. Les studios avaient également fait le point sur les Arènes classées et les changements apportés à la map Bord du Monde en Battle Royale. Pour conclure la série, c'est évidemment le Passe de combat qui est à l'honneur.

Seer ayant un faible pour les papillons, c'est ce thème qui semble se décliner pour les apparences à débloquer au sein du Battle Pass à destination de ce dernier, Valkyrie (Évolution aérienne au niveau 25) ou encore Horizon (Sommité biotique au niveau 50), très colorées et faisant penser aux insectes. Une skin réactive Relation symbiotique et une recolorisation Injection fatale pour la mitraillette Volt récompenseront les plus acharnés atteignant les rangs 100 et 110. Évidemment, la version premium débloquera toujours les 25 premiers pour les plus impatients. Des packs musicaux, écrans de chargement, bannières, holo-sprays, emotes et charmes d'armes seront aussi au rendez-vous.

Pour terminer, vous pouvez également consulter le changelog intégral de la dernière mise à jour, uniquement en anglais pour le moment.

Apex Legends est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC, avec la possibilité d'en profiter sur PS5 et Xbox Series X|S. Des Pièces Apex sont elles en vente sur Amazon à partir de 9,99 €.