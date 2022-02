Apex Legends : les nouveautés du Battle Pass de la saison Dissidence et les changements de la map Olympus présentés

C'est demain, mardi 8 février 2022, que la saison Dissidence d'Apex Legends va débuter. Electronic Arts et Respawn Entertainment ont donc une dernière bande-annonce pour la route à nous montrer, qui est évidemment celle dédiée au Battle Pass. Si vous avez raté les précédentes, elles nous ont déjà présenté la nouvelle Légende Mad Maggie, ses compétences et la manière dont elle a fini aux Jeux Apex, ainsi que du gameplay sur la map Olympus sabotée et en mode Contrôle.

Outre les récompenses habituelles du Pass de combat (packs musicaux, écrans de chargement, bannières, holo-sprays, emotes, charmes d'armes), nous pourrons obtenir une skin réactive pour le Hemlok, ainsi que des ensembles Légendaires pour Seer et Loba, et Épiques pour Ash, Crypto et Lifeline. Et comme toujours, l'achat du bundle en vente permettra de débloquer instantanément les 25 premiers niveaux.

Par ailleurs, un long article a fait le point sur l'ensemble des nouveautés apportées à la carte Olympus en Battle Royale.

Salut ! Je suis Alex Graner, concepteur des niveaux d'Apex Legends, et j'aimerais vous parler d'une nouvelle mise à jour de la carte. Nous allons cette fois-ci nous intéresser à Olympus, qui accueillera la prochaine saison d'Apex Legends, baptisée Dissidence. NOS OBJECTIFS POUR OLYMPUS Conformément aux objectifs intégrés à la deuxième mise à jour de la carte Bord du Monde lors de la saison 6, nous avons souhaité apporter d'importants changements à Olympus, tout en gommant certaines sources d'irritation constatées ou signalées par la communauté. Voici quelques-uns des objectifs que nous avons identifiés pour Olympus : Agrandir la carte de manière significative, pour mieux répartir les escouades afin que le combat ne se cantonne pas à la zone centrale de la carte (labo/résidences) et pour réduire la fréquence d'arrivée d'une troisième escouade dans un combat.

Offrir de meilleures options de rotation, pour aider les joueurs à contourner ou à négocier les dangereux goulots d'étranglement.

Proposer de nouveaux espaces de jeu et des objets interactifs sur la carte, pour attirer les joueurs dans les nouvelles zones et créer de nouvelles expériences sur Olympus.

GÉNÉRATEUR PHASIQUE Malgré des problèmes environnementaux constants, Olympus a toujours été un centre d'essai pour les modules de phase. Ces modules disposent d'un dispositif qui peut téléporter toute la carte à tout moment. Et ces modules ont toujours fonctionné à merveille ! Enfin, jusqu'à cette mystérieuse panne qui a failli précipiter Olympus en contrebas, éparpillant sur son sillage un ensemble d'objets coincés en phase... Le générateur phasique se trouve maintenant dans la partie sud nouvellement étendue de la carte. Ce nouveau point d'intérêt est vaste, mais sa disposition circulaire et son environnement ouvert autour du centre créent des situations très variées, propices à des combats intéressants dès le largage. Le générateur phasique est également davantage interactif, pour que vous puissiez obtenir du butin de haut niveau (plus d'informations ci-dessous). Autre point intéressant du générateur phasique : les nouvelles trajectoires qu'il rend possibles de ce côté de la carte et la façon dont il relie les points d'intérêt voisins, en offrant ainsi de nouvelles façons de découvrir cette zone de manière plus ciblée. Un nouveau pan de terrain a remplacé le pont routier, vide et incurvé, qui reliait le complexe hydroponique à la zone extérieure de la place Bonsaï. Grâce à ces changements et à d'autres, le trajet entre les points d'intérêt est plus fluide et plus direct : si vous atterrissez au complexe hydroponique ou sur la place Bonsaï, vous ne suivrez pas toujours le même chemin, d'où de nouvelles expériences s'offrant à vous même en débarquant au niveau d'un point classique d'Olympus.

GÉNÉRATEUR PHASIQUE INTERACTIF Malgré son instabilité, les joueurs peuvent toujours interagir avec le générateur phasique. Une fois activé, trois sphères de butin apparaissent. Au moins une sphère de niveau Or est garantie à chaque fois et vous devez attendre 45 s entre deux activations. À quoi bon une récompense sans risque ? Par conséquent, chaque activation émettra un bruit retentissant que tous les joueurs dans les environs entendront. Autant dire que vous ne pourrez pas récupérer le butin du générateur phasique sans vous faire remarquer.

TERMINAL Le terminal est une sorte d'ouverture dans le tube du module de phase qui siphonne l'énergie pour alimenter le générateur phasique. Rassurez-vous, le module de phase fonctionne toujours très bien. Le terminal est un grand point d'intérêt en intérieur qui constitue une nouvelle zone de transfert centrale de la carte. Avec 5 points d'entrée et des plateformes extérieures surélevées, la présence du terminal et son effet sur les environs changeront la circulation des joueurs et leurs combats dans les zones ouvertes autour du labo et de la place Bonsaï. L'intérieur est conçu pour favoriser la circulation et les échanges de tirs entre les plateformes et les points d'entrée, car il offre assez de visibilité pour repérer les escouades adverses et autres tierces parties avant de s'approcher trop près. Le terminal remplace le goulot d'étranglement exposé qui passait plus bas, sous le module de phase, pour relier le labo à la place Bonsaï. Il devient un peu plus facile et plus intéressant d'évoluer entre ces deux zones.

TERRAINS MODIFIÉS Pour laisser place au nouveau générateur phasique et à ses composants, Olympus avait besoin de se développer. Fort de son statut d'entité modulaire flottante et connectable, Olympus s'est donc adjoint une toute nouvelle zone au sud. Dans la mesure où le générateur phasique avait besoin d'être connecté au module de phase, des plateformes existantes comme celles du complexe solaire, de l'Icarus et de la place Bonsaï ont été écartées du centre d'Olympus pour s'adapter à ce nouveau segment de terre. Pour la première fois, des points d'intérêt existants dans Apex Legends se sont déplacés sur la même carte sans être détruits ! Cependant, après la panne inattendue du générateur phasique, une onde de choc a provoqué des dysfonctionnements et des mouvements involontaires des plaques de terrain artificielles dans cette nouvelle zone. De plus, plusieurs objets ont été téléportés et coincés en forme phasique. Les plateformes surélevées et les petites villes créent des lignes de front qui renouvellent les stratégies d'attaque et de déplacement dans cette zone ; et avec elles la manière dont les escouades négocieront les points d'intérêt classiques d'Olympus maintenant qu'ils ont été déplacés. Après l'éloignement de la place Bonsaï, de l'Icarus et du complexe solaire (ainsi que d'autres refontes dans les zones d'accès avoisinantes), le transfert entre ces points d'intérêt et le canon orbital se fait plus directement, ce qui rompt l'isolement de ce dernier.

NOUVEAU CHEMIN NORD-EST Le long couloir linéaire au nord-est d'Olympus qui relie la turbine à la Faille était un goulot d'étranglement difficile à traverser lorsque les ennemis vous y piégeaient, surtout en fin de partie. Pour y remédier, nous avons ajouté un petit, mais important nouveau point d'entrée ici. Il facilitera le passage dans ce tunnel pour le combat et offrira plus d'options – d'attaque et d'échappatoire – pour les affrontements multi-équipes qui ont lieu quand l'anneau final se referme sur cette zone.

AUTRES AJUSTEMENTS ET AJOUTS MINEURS À Olympus, il y avait quelques goulots d'étranglement et des zones effrayantes à traverser en raison du manque d'options de déplacement et des élévations difficiles, à plus forte raison pour les Légendes peu mobiles. Nous voulions minimiser certains de ces problèmes avec cette mise à jour. Pour favoriser certaines rotations et trajectoires dans le quartier des tours, nous avons ajouté une autre rampe qui connecte le terrain au module de phase. Vous pourrez ainsi évoluer autour du quartier des tours lors de l'activation des derniers anneaux sans avoir à passer directement sous les points stratégiques de ces tours, ou à parcourir tout le chemin à travers les goulots d'étranglement linéaires du dépôt énergétique. J'ai connu des fins de partie avec une transition particulièrement éprouvante entre le labo et les jardins en raison de ces problèmes. Plusieurs autres changements ont été apportés à la qualité de vie, dont l'ajout de tyroliennes et d'autres éléments sur la carte pour aider les joueurs peu mobiles à s'échapper des goulots d'étranglement et à rejoindre les zones surélevées, comme les rampes qui entourent la place Bonsaï lors des affrontements des derniers anneaux. Certaines zones surélevées injustement réservées aux personnages mobiles, comme le bras de grue au sud-ouest de la Faille, ont été supprimées ou bloquées. Pour donner un meilleur ratio risque/récompense aux balises topographiques, certaines ont été déplacées vers des lieux moins avantageux au combat, ce qui force les escouades à choisir entre positions stratégiques et informations sur l'anneau dans certaines zones comme les jardins et la cascade du labo. Nous avons retiré deux ballons de redéploiement trop souvent utilisés, celui du complexe solaire et celui à l'extérieur du labo. Le but était de ralentir les escouades qui cherchaient à passer d'une zone à forte circulation à une autre, voire à s'incruster dans un combat. J'ai également ajouté quatre conteneurs de butin supplémentaires à l'oasis du côté est du point d'intérêt pour créer un nouveau parcours d'atterrissage/recherche d'équipement et éviter que tout le monde atterrisse aux trois mêmes endroits pour piller ce site. Cela devrait permettre aux joueurs de s'équiper un peu plus facilement avant de rejoindre les hostilités, sans se prendre un coup en traître en pleine session de ramassage de butin. Un petit changement, mais significatif pour ceux qui aimaient atterrir sur la plateforme cascade du labo : le conteneur qui donnait toujours du butin de haut niveau sous la cascade a été déplacé ! Il se trouve désormais du côté des triples conteneurs tout au nord des docks. L'objectif était de faire retomber un peu la pression du labo et de mieux répartir les escouades au largage. Comme personne n'atterrissait jamais sur l'anneau extérieur des docks, c'était un changement bienvenu d'y attirer des joueurs avec la promesse d'un butin de haut niveau garanti. D'autres petits changements ont été apportés à la qualité de vie pour cette carte qui, je l'espère, contribueront tous à vous offrir la meilleure expérience sur Olympus à ce jour ! Cette mise à jour de la carte Olympus était un sacré défi à relever, mais nous sommes ravis de vous voir tester enfin le résultat ! Merci de jouer à Apex Legends, et à bientôt pour le lancement de Dissidence ! Alex Graner

Concepteur de niveaux

Comme toujours, vous pouvez vous procurer des Pièces Apex sur Amazon en vue de futurs achats in-game.