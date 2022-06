Apex Legends : braquage mouvementé pour Lifeline et Octane dans un court-métrage inédit, et sortie de la Saison 2 de la version mobile, Coup de froid

C'est une double dose de vidéos qu'Electronic Arts et Respawn Entertainment ont réservé aux joueurs d'Apex Legends ce mardi. Pour commencer, c'est un court-métrage durant plus de 8 minutes et faisant partie des Histoires des Terres Sauvages qui a été diffusé, Valeurs familiales (Family Business), revenant sur le passé de deux Légendes bien connues, Lifeline et Octane. Tous les deux issus de familles aisées puisque la mère d'Ajay Che est CEO de Chevrex et le père d'Octavio Silva est le CEO de Silva Pharmaceuticals. Ils font vraiment la paire en tant qu'enfants rebelles allant à l'encontre des valeurs de leurs parents. Nous les retrouvons donc dans un braquage pour la bonne cause d'un complexe pharmaceutique, avec une bonne dose d'action et d'humour.

L'autre vidéo du jour concerne Apex Legends Mobile, lancé le mois dernier sur iOS et Android avec sa Saison 1, Prime Time, et une Légende exclusive, Fade. Eh bien, il faut croire que le rythme sera bien différent du jeu classique, puisque c'est déjà sa Saison 2, Coup de froid (Cold Snap), qui a été dévoilée avec une bande-annonce de gameplay et qui est d'ores et déjà disponible. Si la chaleur est présente par chez nous, les Légendes vont accueillir la neige, une grenade glacée et surtout Loba, ce qui n'est pas vraiment une surprise. Toutes les nouveautés sont listées dans le changelog que vous pouvez retrouver en page suivante.

Experience the thrills & chills of Apex Legends Mobile next season: Cold Snap ❄️❄️



Watch the trailer now! pic.twitter.com/vfAuxICksl — Apex Legends Mobile (@PlayApexMobile) June 14, 2022

Des Pièces Apex sont en vente sur Amazon si jamais vous en avez besoin.

Lire aussi : Apex Legends montre les nouveautés de son Battle Pass à la veille du lancement de la Saison 13, Sauvetage