Apex Legends : le Bord du Monde plongé dans le chaos dans le trailer de gameplay d'Émergence et un point sur les Arènes classées

Depuis la semaine dernière, Respawn Entertainment et Electronic Arts introduisent la prochaine saison d'Apex Legends, Émergence. Nous avons ainsi pu découvrir la prochaine Légende au style et au charisme uniques, Seer, dans un premier temps via une Histoire des Terres Sauvages puis à l'occasion de la bande-annonce de lancement diffusée durant l'EA Play Live. La promotion reste dans les rails avec en ce début de semaine un trailer de gameplay. Outre l'action de haute volée qui ne met pas en scène que le petit nouveau, nous découvrons plusieurs skins qu'il sera possible d'obtenir en récompense du Battle Pass, le tout sur une carte du Bord du Monde plus chaotique que jamais.

En page suivante, vous pouvez retrouver les détails des Arènes classées, tandis que tous les changements apportés au Bord du Monde sont expliqués ci-dessous :

Bord du Monde vient de subir une métamorphose. Après des mois d'exploitation minière intensive par l'extracteur, le sol est à la limite de ce qu'un écosystème peut endurer. Épuisée et fracturée, la planète est entrée en éruption et la nature cherche à reprendre ses droits. Au bord de la panique, Hammond fait tout son possible pour limiter les dégâts. Grâce à ses machines de terraformation, la société cherche à refroidir la zone du Climatiseur jusqu'à des températures négatives, mais aussi à construire un Siphon de lave pour stabiliser la caldera. Bord du Monde a changé pour devenir le théâtre d'une lutte entre l'inévitabilité du changement et l'arrogante volonté des hommes à vouloir le maîtriser. Bonjour, je suis Garrett Metcalf, concepteur senior des niveaux d'Apex Legends, et j'aimerais aujourd'hui vous parler des changements que nous allons apporter à Bord du Monde avec la mise à jour Émergence. OBJECTIFS DE LA MISE À JOUR ÉMERGENCE Avec la mise à jour Émergence, nous voulions améliorer certaines choses et proposer des zones de jeu et des expériences inédites tout en restant fidèles à l'esprit de Bord du Monde. CLIMATISEUR Commençons par ce qui était autrefois la Raffinerie. Après sa destruction par une crevasse de lave en fusion, la Raffinerie a été remplacée par un point d'intérêt beaucoup plus grand, le Climatiseur. Hammond a construit d'immenses tours d'ensemencement des nuages pour refroidir Bord du Monde, et ce nouveau point d'intérêt regroupe tout l'équipement nécessaire à cette opération d'envergure. Du point de vue de la conception, nous voulions inciter les joueurs à utiliser la région nord de Bord du Monde en leur proposant un point d'intérêt plus grand que la Raffinerie. En conséquence, le Climatiseur peut désormais accueillir beaucoup plus d'équipes et propose davantage de butin. L’intérieur des bâtiments favorise les combats rapprochés tandis qu'en extérieur, les lignes de vue dégagées sont idéales pour les combats à longue distance de part et d'autre de la crevasse de lave. La configuration du point d'intérêt assure des combats riches et dynamiques, alors que les nacelles mobiles apportent une touche de fun plus que bienvenue.

EXTENSION DE LA CREVASSE La planète s’est fissurée sur toute la zone située entre le Climatiseur et le Fragment est, qui sont désormais reliés par une rivière de lave en fusion. Par rapport à la crevasse plus au nord, la principale différence est qu'il n'y a plus de courant d'air ascensionnel. Cette zone peut cependant être traversée, comme toutes les zones de lave de la carte, mais elle inflige des dégâts aux joueurs qui marchent dessus. La nouvelle crevasse exigera par ailleurs des décisions plus complexes lors des rotations au nord et créera des goulots d’étranglement.

NACELLES Les nacelles marquent le retour d'une mécanique dynamique autrefois proposée par les trains de Bord du Monde, mais elles apportent également quelque chose de nouveau. Nous allons ajouter des nacelles mobiles à deux des nouveaux points d'intérêt, le Climatiseur et le Siphon de lave. Grâce à ces nacelles mobiles, vous et votre escouade pourrez traverser en toute sécurité la lave et les points d'intérêt. Les nacelles sont très amusantes et nous espérons qu’elles favoriseront des combats encore plus spectaculaires. Nous sommes impatients de voir les vidéos de la communauté !

SIPHON DE LAVE En lieu et place de l'Usine de tri, engloutie par un énorme gouffre, se tient désormais un impressionnant point d'intérêt : le Siphon de lave. Hammond a construit une usine pour pomper la lave dans le gouffre et l'empêcher d'envahir Bord du Monde. Notre objectif avec ce point d'intérêt était de mettre en œuvre un nouveau type d'expérience. Nous voulions remplacer la configuration relativement fluide de l'Usine de tri par un environnement propice à des combats beaucoup plus chaotiques que dans les autres zones de Bord du Monde. Accolé à la montagne, le bâtiment du Siphon de lave offre d'intéressantes opportunités pour les combats rapprochés et une nouvelle entrée/sortie en rotation faisant la jonction avec le tunnel ferroviaire situé juste derrière. L'autre point fort du Siphon de lave est indéniablement le gouffre géant. Il oblige à bien réfléchir avant de prendre une décision lors des débarquements et des rotations sur ce point d'intérêt. Ce gouffre fonctionne de manière similaire à la fissure nord étendue dont nous avons parlé un peu plus tôt. Il peut également être traversé et vous ne subissez des dégâts que si vous marchez directement sur la lave. Les nacelles mentionnées ci-dessus sont également présentes dans le Siphon de lave, mais elles se déplacent sur une plus longue distance que les navettes du Climatiseur et traversent un bâtiment central du gouffre. Lors de nos tests de jeu en interne, les nacelles de la station centrale ont contribué à engendrer des combats passionnants, et nous sommes impatients de voir comment vous allez les utiliser !

GLISSEMENT DE TERRAIN La récente activité sismique de la région est à l'origine d'un glissement de terrain qui a détruit la Gare de triage. Notre objectif était ici d’empêcher les combats prolongés autour de la Gare de triage et d’améliorer le flux dans le tunnel qui assure la liaison avec le Fragment ouest. Nous avons simplifié la disposition des lieux pour clarifier les combats et réduire le nombre de structures que les équipes peuvent tenir. Ne vous en faites pas, le Glissement de terrain reste tout de même un point d’intérêt sur la carte et contient presque la même quantité de butin que la Gare de triage. Celui-ci est juste un peu plus dispersé (remarque : nous avons supprimé la zone chaude de ce point d'intérêt).

MODIFICATIONS DU CIEL ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES À partir de la mise à jour Émergence, le ciel de Bord du Monde correspondra à un moment de la journée plus clair et plus neutre avec un aspect plus froid. Nous avons écouté les commentaires de la communauté et nous avons donc rétabli l’ancien éclairage de la carte, en y ajoutant une petite modification. Vous pourrez également observer des changements saisonniers, en particulier un peu plus de neige dans la région nord. Dites-nous ce que vous pensez de ce nouvel aspect sensiblement plus froid !

NOUVELLES ROTATIONS Nous voulions également profiter de la mise à jour Émergence pour améliorer le flux des joueurs et proposer de nouvelles options de rotation. BELVÉDÈRE Nous allons ajouter une nouvelle rotation à l’extrémité du Belvédère pour offrir aux joueurs une nouvelle possibilité d'entrer et de sortir du point d'intérêt. C’est un détail, mais nous pensons qu’il sera apprécié par la communauté.

NOUVELLE ROTATION OUEST Nous offrons également une nouvelle rotation entre le Geyser et le Belvédère. Cette rotation s’écarte du point central de la rotation du tunnel en direction du nord. Cela améliorera le flux au niveau des points d'intérêt du nord et offrira aux équipes une option supplémentaire pour se déplacer dans cette zone. Nous avons pris un grand plaisir à concevoir cette mise à jour et nous sommes impatients de voir votre réaction ! Comme toujours, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur cette mise à jour !

Si vous souhaitez acheter des Pièces Apex, Amazon en vend à partir de 9,99 €.