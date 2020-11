Apex Legends : l'évènement Holo-Fêtes 2020 dévoilé avec le retour du mode Polaire Express au Bord du Monde

Depuis le début du mois, Apex Legends a accueilli sa Saison 7 Ascension avec comme Légende la désormais ancienne astrophysicienne Horizon et surtout la carte inédite Olympus nichée dans les cieux. Pour la fin d'année, le Battle Royale va redescendre sur terre avec le retour de son évènement Holo-Fêtes, qui a été présenté en vidéo - non sans humour - et sur le site officiel.

Cet évènement à durée limitée débutera le 1er décembre et permettra pendant un mois de s'amuser sur la map Bord du Monde dans le mode Polaire Express. Évidemment, plusieurs nouveautés ont été ajoutées par les développeurs pour ne pas simplement reproposer le même contenu que l'an passé et prendre en compte les retours de la communauté, dont les skins Crystalline Perfection (Légendaire) de Loba, Absolute Zero (Épique) d'Horizon, Cool Operator (Rare) pour Crypto et Solstice (Rare) à destination de Bloodhound.

Nous avons également ajouté une nouvelle gare : Déraillement est le théâtre d’un accident catastrophique survenu alors qu’un train de marchandises tentait de négocier à grande vitesse un virage délicat. Ce nouvel arrêt offre de nombreuses possibilités de contournement, avec une rotation unique sous le pont où le train s’arrête. Il sera ainsi possible de passer rapidement d'un côté à l'autre de l'objectif.

Ces changements devraient réduire considérablement les délais de réapparition entre chaque manche, qui pouvaient parfois s'éterniser. Les réapparitions pourront maintenant se faire plus rapidement sur le vaisseau de ravitaillement, et le tronçon le plus long entre deux gares sera divisé en deux par Déraillement. Nous pensons que ces modifications feront de ce mode une expérience encore plus exaltante.

De nouvelles Légendes ont rejoint les jeux depuis le dernier Polaire Express : Loba, Revenant, Rampart et Horizon. Chacune à leur façon, ces Légendes vont changer la donne et nous avons hâte de voir quelles stratégies vous allez mettre en place pour défendre l'objectif ou franchir les lignes ennemies. Nous avons également actualisé et rééquilibré les équipements dans ce mode afin d’inclure de nouvelles armes et des armures violettes, qui viendront pimenter l'affrontement et souligner les capacités hors normes de nos Légendes.

SUIVI DES RÉCOMPENSES DES HOLO-FÊTES.

Cette année, l’évènement Holo-Fêtes inclut un suivi des récompenses avec de nouveaux objets à déverrouiller. Ce suivi sera disponible en même temps que le mode Polaire Express, du 1er décembre au 4 janvier.