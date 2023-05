Apex Legends : le Passe de combat de la Saison 17 Arsenal présenté en vidéo, la refonte du Bord du Monde et les autres nouveautés détaillées

C'est ce mardi que débute la Saison 17 d'Apex Legends, baptisée Arsenal. Pour ne pas changer, hormis lors de la précédente qui était un peu particulière, Respawn Entertainment et Electronic Arts ont donc diffusé plusieurs vidéos servant à introduire la nouvelle Légende Ballistic, ses capacités et les nouveautés de gameplay plus générales, et évidemment une bande-annonce de lancement explosive. Pour terminer ce tour d'horizon, il ne manquait plus qu'un aperçu du contenu du Passe de combat.

Au programme, vous retrouverez entre autres la skin Choc systémique pour Wattson avec sa coiffure punk violette au niveau 25 et un look Spécialiste de la singularité pour Horizon en atteignant le niveau 50, qui les rendraient presque méconnaissables, ainsi que des apparences épiques pour Ballistic, Gibraltar et Lifeline, une pour l'arme Devotion appelée Pouls perturbé et une skin réactive pour la mitrailleuse C.A.R.. D'autres récompenses en tout genre (pack musical, écrans de chargement, emotes, images de bannière, charmes...) sont aussi prévues.

Par ailleurs, les changements apportés à la map Bord du Monde et les autres nouveautés ont été détaillés plus en détail :

MISE À JOUR DE LA CARTE BORD DU MONDE Avec Arsenal, nous ambitionnons d’améliorer l’expérience globale du Battle Royale et d’apporter des modifications bienvenues à Bord du Monde, en commençant par Monument, notre nouveau point d’intérêt. NOUVEAU POINT D’INTÉRÊT - MONUMENT L’un des principaux changements relatifs à Bord du Monde concerne les Fragments est et ouest. Cette saison, nous avons décidé de procéder à certaines modifications, en commençant par notre nouveau point d’intérêt, Monument. Nous savons que le Fragment est une zone de polarisation sur la carte, et nous l’apprécions aussi comme point de départ. Notre objectif consiste donc à ajouter une nouveauté manquante au centre de cette carte historique.

Monument est une sorte de témoignage symbolique des Jeux Apex. Son musée célèbre à la fois leur passé, leur présent et leur futur. Il fait office de phare lumineux pour nous, l’équipe de développeurs. Il nous rappelle tout le chemin parcouru par Apex Legends depuis son lancement en 2019. Le projet Monument a été rendu possible par Silva Pharmaceuticals, qui a ouvert la voie d’un avenir radieux à Bord du Monde.

D’un point de vue conceptuel, Monument consiste en un profond bunker disposant d’un poste de tir de précision à accès rapide pour la reconnaissance et le contrôle de position. Le plafond de verre apporte une touche intéressante aux combats verticaux qu’offre cet espace. La vitesse n’est pas la même qu’au centre de la carte et nous espérons que vous apprécierez ce contraste. Cela dit, nous avons apporté un autre changement majeur aux Fragments. NOUVEAU POINT D’INTÉRÊT : EMPILEMENTS Dans notre souci d’équilibrer la répartition des atterrissages sur la carte, nous avons décidé que la tour en place devait quitter les lieux. Vous savez, celle qui ressemblait à une pile de pancakes avec deux tyroliennes de chaque côté : la pile de construction des Fragments. Pas de panique, elle n’a pas disparu ! Nous l’avons simplement déplacée. À sa place, découvrez Empilements ! Il s’agit de notre nouveau point d’intérêt situé à l’extrême sud.

Élaboré comme un gâteau rouge velours, Empilements est une sorte de nid qui fait la part belle à la verticalité grâce à de nombreuses positions surélevées qui font oublier la Cité de lave. Positionné tout près de la boutique Big Maude de Rampart, il risque de donner lieu à de multiples assauts. Vous n’avez pas fini de jouer au jeu du chat et de la souris avec vos ennemis ! DISPARITION DU COURANT DE LAVE Pour cette saison, nous avons complètement supprimé le système de déplacement en "courant vertical" sur Bord du Monde. Cet état flottant au-dessus des profondes failles de lave était un vestige de Bord du Monde qui n’était plus nécessaire au vu des récents ajustements opérés sur la carte. Pour compenser, nous avons modifié le sol de lave, sur lequel il est désormais possible de marcher. Attention, c’est chaud !

MISE À JOUR DU COLLECTEUR En raison de la suppression du courant de lave, il était logique d’améliorer l’expérience d’atterrissage au Collecteur. Le passage par le tube central du bâtiment va désormais guider les joueurs vers une plateforme d’atterrissage sécurisée... mais cernée de lave. Ce lieu rempli de butin dispose également d’un nouveau raccourci. Vous pouvez désormais emprunter une tyrolienne pour traverser l’arène circulaire du Collecteur depuis le bas, ce qui offre une nouvelle dimension aux combats qui s’y disputent. Nous avons également créé une connexion verticale inédite : une fenêtre ouverte qui permet aux joueurs de sauter de la salle centrale du Collecteur vers la plateforme située en contrebas. Il s’agit néanmoins d’une voie de repli périlleuse lorsque votre escouade est pourchassée par des prédateurs.

NOUVELLE PLANQUE PRÈS DE SKYHOOK Nous avons ajouté une nouvelle planque pour équilibrer la distribution. Située au nord, celle-ci est nichée dans un tunnel menant à Skyhook. La fréquence des largages de clé de planque a été augmentée. Le butin de planque a été assoupli. Loba s’en frotte les mains.

DE LA NEIGE À SKYHOOK La technologie de Hammond au Climatiseur a permis de rafraîchir la zone. D’autres tours climatiques ont été installées près de Skyhook pour poursuivre sur la même voie. C’est ce qui explique la fine couche de neige qui recouvre Skyhook, laquelle ouvre de nouvelles voies et offre des perspectives inédites dans le périmètre. MIRAGE À TROIS Ce point d’intérêt collectif avait quitté les cartes de la saison précédente, mais le voilà qui s’installe à Bord du Monde. MAÎTRISE DES ARMES Le système de Maîtrise des armes est notre tout premier système de progression à long terme (si l’on excepte les niveaux de compte) ! Élaboré pour rendre Apex Legends plus accessible aux nouveaux joueurs et aux nouvelles joueuses, ce système les incite à en apprendre davantage sur les points forts et les caractéristiques de toutes nos armes. L’objectif consiste ici à approfondir l’engagement des joueurs et des joueuses, quel que soit leur personnage ou leur mode favori.

Quand cette fonctionnalité est activée, tous les joueurs et les joueuses commencent avec des armes au niveau 1 qu’ils devront faire monter de niveau en les utilisant dans n’importe quel mode de jeu. Ces niveaux sont comptabilisés sur l’ensemble du compte et ne sont pas réinitialisés chaque saison. Avoir une arme à la main, infliger des dégâts, réussir des frags et combattre avec style vous permettra de générer de l'XP dédiée pour chaque arme. Tous les 20 niveaux, une épreuve d’arme spécifique sera débloquée en récompense pour que vous puissiez tester vos aptitudes avec ladite arme. Faites grimper votre arme au niveau 100 et venez à bout des cinq épreuves pour "maîtriser" totalement cette arme et gagner les récompenses finales. Chaque suivi de Maîtrise des armes vous permettra d’empocher des badges spécifiques, des suivis de stats pour vos performances cumulées, des images de bannière légendaires de Maîtrise des armes et un skin légendaire garanti pour chaque arme.

STAND DE TIR Cette saison, nous lançons un tout nouveau stand de tir, remodelé de fond en comble pour devenir votre plateforme ultime d’entraînement évolutif. Apprenez, expérimentez et pratiquez pour progresser ! Familiarisez-vous avec Apex Legends

Échauffez-vous avant vos parties

Perfectionnez vos capacités de tir et de déplacement

Testez des armes, des accessoires et des équipements

Développez et perfectionnez des tactiques avec vos équipiers

Entraînez-vous au duel avec des amis et contre des mannequins armés

Vous souhaitez perfectionner vos capacités ? Des fonctionnalités et des outils toujours plus poussés sont là pour vous y aider !

CONFIGURATION TOTALEMENT REVUE Le stand de tir a été entièrement repensé avec une seule idée directrice en tête : la fluidité. Nous avons agrandi le stand afin de vous offrir davantage d’espace pour vous exprimer. Avec son Stand de formation revu, son Arène de duel et son Parcours d’agilité inédits, sans oublier son environnement de la taille d’un point d’intérêt, ce nouvel espace est intégralement conçu pour vous permettre d’exprimer et de développer vos capacités. Stand de formation : la nouvelle configuration des armes et du butin permet aux joueurs et aux joueuses de trouver ce qu’ils cherchent de manière plus rapide et efficace. Des caisses de frag simulées vous aident à mettre la main sur votre butin favori n’importe où dans le stand de tir.

Parcours d’agilité : conçu pour la mobilité. Glissez, utilisez des tyroliennes, sautez, grimpez et trouvez l’équilibre pour perfectionner vos capacités de déplacement.

Arène de duel : conçue pour vous permettre d’en découdre avec des amis et de savoir enfin qui a le Wingman le plus rapide des Terres Sauvages.

Terrains d’entraînement : cette partie de l’environnement vous permet de vous entraîner via une expérience de combat simulée.

Mannequins personnalisables Vous pouvez configurer les mannequins pour qu’ils apparaissent, se déplacent ou vous tirent dessus de différentes façons. Ajustez les paramètres pour trouver l’expérience qui correspond le mieux à vos besoins. Activez le mode Combat complet pour que les mannequins prennent vie et vous traquent sans répit sur l’ensemble du stand de tir ! Cibles améliorées Les cibles de tir infini s’allument de différentes couleurs pour vous indiquer l’endroit où vous les touchez. Activez les Marqueurs de coups dans les paramètres du menu Personnaliser stand pour expérimenter des modèles de tir avec la multitude d’armes disponibles. Optimisation des stats dynamiques Vous pouvez à présent réinitialiser manuellement les stats dynamiques qui suivent vos performances en temps réel pour en faire usage comme bon vous semble. NOUVEL OBJET DE SURVIE - TOUR D’ÉVACUATION Les tours d’évacuation offrent aux Légendes un nouveau moyen de traverser les zones périlleuses des Jeux Apex et de prendre un ascendant positionnel sur leurs adversaires. Vous pourrez trouver ce nouvel objet de survie au sol, dans des caisses de butin et dans des packs de soutien. Le déploiement d’une tour d’évacuation commence par la projection dans le ciel d’une roquette, qui finit par exploser pour libérer un ballon qui flotte au-dessus de vous. Une fois que la tyrolienne regagne le sol, les Légendes peuvent l’emprunter pour s’envoler et initier une chute libre afin de se redéployer dans une autre zone. Attention : la tour d’évacuation a une durée limitée et subit progressivement des dégâts. Ennemis et alliés peuvent également tirer sur le ballon pour accélérer le processus, détruisant à la fois la tour d’évacuation et vos espoirs de fuite. Par conséquent, déployez la tour d’évacuation en lieu sûr pour ne pas compromettre votre évasion !

Les parties classées ont également été mises à jour, tous les détails étant disponibles ici pour les curieux.