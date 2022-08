Apex Legends : les nouveautés du Passe de combat de la Saison 14 Prédation présentées en vidéo, avec du neuf pour les défis

C'est demain qu'Apex Legends accueillera sa quatorzième saison nommée Prédation, qui fera à nouveau combattre nos personnages dans le Canyon des Rois, mais revisité une fois de plus. Une nouvelle Légende fera également son arrivée, Vantage, dont nous avons pu voir les capacités en action ainsi que son passé avant d'intégrer les Jeux Apex. Comme toujours avec Respawn Entertainment et Electronic Arts, il restait donc une ultime vidéo pour boucler ce tour d'horizon des nouveautés, celle dédiée au Battle Pass.

Outre l'amusante apparition d'Echo (la chauve-souris de Vantage) à la toute fin, ce sont donc les différents éléments cosmétiques pouvant être obtenus qui sont exhibés.

Adoptez un style ravageur grâce au Passe de combat de Prédation. Relevez des défis quotidiens et hebdomadaires pour gagner de nouvelles récompenses thématiques telles que des skins légendaires pour Wraith, Caustic et le Wingman, des packs épiques pour Vantage, Bangalore et Horizon, des skins réactives pour le fusil triple et bien plus encore ! Enfin, sachez que plusieurs chemins mènent au sommet : pour la toute première fois, certains défis du Passe de combat peuvent être accomplis dans différents modes, vous offrant ainsi davantage de flexibilité pour atteindre vos objectifs. Achetez le Passe de combat de Prédation dès maintenant, ou prenez de l'avance en vous procurant le bundle pour débloquer instantanément les 25 premiers niveaux.